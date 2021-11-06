離職警變毒梟！組織走私運毒集團　判無期徒刑

我是廣告 請繼續往下閱讀
檢方指出，億豐滿號漁船返航時在恆春外海被海巡艇攔截查獲，循線逮捕運毒分子，緝毒人員利用緝毒犬及潛水人員潛入海底搜尋，當場在漁船後方漁艙起獲查扣一級毒品海洛因共5大包，324塊，毛重約126.435公斤，警估市價超過30億元，逮捕船長林澤富等5人。
檢方向上溯源，於8月逮捕負責媒介毒品貨源的溫俊龍等3人及尋找交通運輸的王文彬等2人，檢方第一波起訴林澤富、溫俊龍等6人。
溫俊龍等人落網後對涉案情節避重就輕，供詞反覆，溫俊龍並否認是主謀，強調只是受僱角色，但檢方認為溫是主要金流來源，負責籌劃運毒。
檢方表示，這批毒品在緬甸山區以麻袋做成背包簡易包裝後由人力背下山，再由軍隊護送到越南港口出海，億豐滿號前往南海附近海域接駁毒品。
屏東地院近日審結，合議庭認為溫俊龍犯罪集團走私大量毒品，危害社會甚鉅，溫俊龍還當過警察，知法犯法，惡性重大，依運輸一級毒品罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。
負責開船接運毒品的林澤富判刑14年；協助謀議運毒計劃的王文彬及李嘉峯，各判刑13年及12年；另被檢方列為共犯的2名男子，因證據不足，獲判無罪。（編輯：方沛清）1101106
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995