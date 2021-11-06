羅冠聰：不該對中共有幻想　北京不可能尊重台灣

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他在書中訴說香港近幾年的遭遇，為的是提醒讀者「自由如何在世界各地受威脅」；該如何保衛自由，「以免一切已太遲」。
羅冠聰是香港民主運動要角，去年落腳倫敦，至今仍遭香港當局以違反「港區國安法」通緝，但持續參與國際串連，在不同國家為港人發聲。
他在新書發表會上被媒體問及，滯留香港的戰友相繼遭判刑，他是否有愧疚感。他坦然回答「當然」，但他唯一能做的就是盡力為運動付出、為戰友鋪陳脫離監獄的路。
儘管在倫敦能享受大片綠地、相對放鬆地踢足球休閒，中共的長鞭仍不時提醒羅冠聰，自由「有價」。他說，曾受邀在一場活動上發言，主辦單位卻遭中國投資客施壓而被迫取消計畫。
羅冠聰說，他的遭遇不是特例，他也不只一次領教過中方施壓、恫嚇、抹黑的能耐。但「永恆的警覺是自由的代價」，自由需要被捍衛、不可被視為理所當然，曾經是亞洲最自由城市的香港快速陷落就是明證。
他告訴中央社記者，北京的管制不可能尊重台灣的文化、社會、價值和民主，「一國兩制肯定行不通」；這並非是任何在台灣的政治勢力在挑動矛盾，完全是中共希望透過編造的歷史併吞自由民主政體。
他認為，中共的問題不只在國家主席習近平一人，而在對外輸出集權體制是中共內部的共識。中共譴責西方世界走回冷戰老路，但事實上，讓情勢升級，將外來影響一律打為敵對、邪惡勢力的，自始一直是中共；他們的冷戰思維、冷戰語言本質上數十年不變，自由媒體、公民社會等概念至今仍被打為「反動」。
不過，西方為了利益、貿易往來，往往不願與北京的衝突升級，且未正視中共透過經貿、外交等手段在全球對自由民主價值的侵蝕與破壞力。
羅冠聰說，自由民主世界首先應認知到，可以、也必須讓中共為未履行承諾及協議付出代價，試圖透過「溝通」改變中共是幻想。他強調，一如氣候變遷，自由民主的衰落是全球性的危機，各國應重視並聯合行動。
英國政府預計未來5年將有30萬名港人赴英定居。羅冠聰認為，英國政府仍缺乏協助港人安身立命、貢獻英國社會的整體策略，與香港草根組織、港人社群的溝通也不足，多仍借道既有中國團體，而部分團體早已被北京收編。
至於台灣可如何協助港人，羅冠聰說，台灣現在也有許多憂慮，自己必須先有「萬全準備」。（編輯：馮昭）1101106