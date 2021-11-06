娜美妻竟是混血兒　「整型疑雲、三圍」連千毅全說了

直播主連千毅與「真人娜美」老婆石帕玉育有2子，近日他開直播，開導為了追女生而行為脫序的員工鄧佳華，意外透露與娜美第一次約會細節，更爆料女方其實是混血兒，連三圍數字也一併公布。
娛樂中心／綜合報導
2021-11-06 10:55:00｜2021-11-06 11:21:16
連千毅表示，當年追老婆時，經濟還沒像現在這麼寬裕，兩人首次約會，他要女生選一間餐廳，「妳想吃什麼，我們就去吃」，但娜美一聽就婉拒連千毅的提議，「不用啦，那個錢不要亂花，我們隨便找一間簡單的吃一吃就好了」，最後，小倆口去了一間兩人消費不過1千多元的複合式餐廳。
此外，連千毅還分享，當天因為是獨自開車去南部找娜美，約會結束後，他要娜美幫忙找一間飯店住宿，結果對方找了一間不是很高級的汽車旅館，「她跟我說，你男生一個人睡這個就好了，不用睡太好，省錢就好，反正你休息幾個鐘頭就要回去了，方便就好。」
「她就是這些小動作，讓我覺得這個女生真的不錯。」連千毅勸告，找老婆一定要找一個能幫你省錢、存錢的人，而不是找一天到晚幫你花錢的人，像娜美從認識到現在一直幫他省錢，所以現在很放心地把投資工作交給對方，這也是自己寵溺老婆的原因。
連千毅對鄧佳華說，看女生必須看對方的內涵和本質，不是只看外表，「我講句實在話，娜美的外表也是top 1的啦，身高171、34E沒有整的、23腰，又有日本人的血統」，意指娜美是個內外兼具的妻子。（編輯：楊穎軒）