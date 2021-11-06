林姿妙反核四與黨不同調？朱立倫：此案為民團推動

年底決戰4大公投案，宜蘭縣長林姿妙表態反對重啟核四，引發質疑與黨內不同調。國民黨主席朱立倫今（6）日赴馬祖宣講公投，他說，國民黨提出的公投案是反萊豬、公投綁大選，這是黨基本立場，也是全黨一致推動；至於另外重啟核四、珍愛藻礁兩案是民團推動，國民黨尊重並協助，因此國民黨的態度是很清楚的。
記者余祥／台北報導
2021-11-06 10:48:34
朱立倫說，今天到馬祖就是要宣傳公投案，希望四個都同意，但是我們也會講得很清楚，其中兩個案是我們國民黨提出來的。今天馬祖有兩場，一場在北竿、一場在南竿，雖然是偏遠的離島，還是一樣地持續努力，禮拜一他還要到金門去。
至於怎麼看路透社指出中國的攻台策略是要「封鎖馬祖」？朱立倫說，兩岸的和平比一切都重要，為了下一代的幸福，絕對不願意看到兩岸有任何的兵戎相見，國民黨會用盡一切努力用和平來保護台灣、用和平護台，我們是和平護台，而不是民進黨的抗中保台。
媒體追問，怎麼看國台辦提出的台獨清單？朱立倫說，這是對岸他們內部的法律，跟我們這邊沒有任何的關係，我們堅持言論自由、民主自由，這是中華民國基本基本的規範，所以中共今天任何的主張，在台灣這邊都是言論自由、民主自由。