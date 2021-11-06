港府審查立法會參選人資格　最晚11月26日公告

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合香港明報、星島日報網站，李家超在網誌上表示，這次選舉提名期將在12日結束，屆時他與資審會6名成員將審查並確認候選人資格，就參選人是否符合真誠擁護「基本法」、真誠效忠香港特區的法定要求和條件作出決定。結果會在11月26日或之前公布。
在「反送中」之後，中國全國人民代表大會通過修改香港選舉制度，以落實「愛國者治港」方針；在新制度下，不尊重基本法和效忠香港的人士難以參選。
這次立法會參選提名10月31日啟動後，傳統泛民主派大致缺選，只有少數被視為「忠誠反對派」的溫和泛民人士或非建制派人士參選。
例如，香港新思維主席狄志遠、區議員譚香文及公屋聯會主席王坤等人報名參選功能組別選舉。
綜合港媒報導，截至目前報名參選這次香港立法會選舉的黨派或個人大都是親政府的建制派，包括民主建港協進聯盟、經濟民生聯盟、自由黨及工會聯合會等。
已經移居英國的香港泛民區議員丘文俊日前在社群網站留言，鼓吹「全民杯葛立法會選舉」。
香港政制及內地事務局對此表示，任何人在選舉期間公開煽惑另一人不投票或投無效票，不論該行為是在香港境內或其他地方，即屬非法行為，可判處罰款港幣20萬元及監禁3年。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101106