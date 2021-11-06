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T1／職籃球隊命名為「DEA」原因　辜仲諒：宣揚反毒理念

▲中信特攻舉辦開季記者會。（圖／朱永強攝）
▲中信特攻舉辦開季記者會。（圖／朱永強攝）

記者黃建霖/台北報導

2021-11-06 13:30:05

新北中信特攻籃球隊今天（6日）舉行開季記者會，中信董事長辜仲諒也在會中提及為何用「特攻」作為球隊名稱的原因。他直言不僅僅是想要成立一支職籃球隊，也希望能給這支球隊賦予一些社會意義，而「反毒」將會是中信最想傳遞的正面精神，因此以「DEA」作為隊名。

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為了宣示反毒為球隊核心理念，辜仲諒以美國緝毒教育基金會(DEA Educational Foundation)的縮寫「DEA」作為隊名，也獲得了對方的認同。DEA教育基金會董事長Bill Alden表示自己和辜董事長有多年交情，非常支持這樣體育結合反毒的理念，也預祝中信特攻能打出好成績。

辜仲諒認為，臺灣籃球迷年齡層集中在國、高中，這個年紀的孩子是接觸毒品的高風險族群，因此希望進一步透過籃球運動提倡反毒教育，建立與年輕世代對話的管道，讓球員能做為年輕族群的榜樣，鼓勵大家從事健康正當的活動，加深、擴大反毒宣導層面。

▲中信董事長辜仲諒(右)和新北市長侯友宜合影。（圖／黃建霖攝）
▲中信董事長辜仲諒(右)和新北市長侯友宜合影。（圖／黃建霖攝）
「反毒工程雖然推動不易，但這是一件今天不做、明天就會後悔的事！」辜仲諒表示，中國信託推廣反毒教育獲得許多企業單位認同和支持，今天在新北市長侯友宜、以及兩位前任的警政署長王卓鈞和陳國恩見證下，他將代表中國信託感謝各界共襄盛舉，期待藉由大家凝聚力量共同推廣，未來能有更多夥伴一起加入反毒推廣的行列。

中信特攻本季加入T1出征全新職籃賽季，全體本土隊員首度穿上冠名新北市的「勇氣黃」主場戰袍公開亮相，喊出「No Fear 領北狂攻」口號，展現「團隊合作、無所畏懼、使命必達」的特攻精神，將強悍征戰T1賽場，目標直指總冠軍。

▲中信董事長辜仲諒。（圖／黃建霖攝）
▲中信董事長辜仲諒。（圖／黃建霖攝）
獲得辜仲諒頒授反毒勳章的球隊隊長李學林，也期許全體選手能做為年輕族群的榜樣，牢記取名為DEA（Drug Enforcement Administration，美國緝毒局）的核心價值。

新北市一直是籃球重鎮，各級籃球強校林立。中信特攻超級新秀謝亞軒表示，他高中就讀的能仁家商也是HBL（High School Basketball League，高中籃球聯賽）傳統名校，「很開心能再次代表新北市，我會秉持年輕人勇敢挑戰的精神，打出讓新北市民都驕傲的表現。」

中信特攻新賽季得主場啦啦隊，將會由中信兄弟啦啦隊Passion Sisters來跨界擔任，希望能凝聚中信得棒、籃球迷。從11月4日至8日中午12點止，也獨家開放中信卡友搶先購買主場門票，並祭出中信卡購票九折優惠，每場限量五百張。中信特攻2021年賽季主場賽事單場門票，則將於11月8日正式開賣。

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