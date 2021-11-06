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國旅讓「文化帶路」　十大深度文化觀光路線一次看

▲文化部今（2021）年以「文化帶路」為主題，規劃10條文化觀光路線，提供民眾不一樣的文化體驗。（圖／文化部提供）
▲文化部今（2021）年以「文化帶路」為主題，規劃10條文化觀光路線，提供民眾不一樣的文化體驗。（圖／文化部提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-06 14:17:11

「2021 ITF台北國際旅展」今（6）日於台北南港展覽館進入第二天，文化部今（2021）年以「文化帶路」為主題，規劃10條文化觀光路線，提供民眾不一樣的文化體驗，搭配布袋戲偶、客家著名油紙傘與原民編織工藝品，讓國人更加認識自己土地的文化。
 
文化部長李永得表示，在地文化是觀光旅遊重要的內涵，「文化及旅遊是不可分的，而旅遊最重要的目的是瞭解不同的文化」。因此，文化部特別在今年規劃10條文化觀光示範路線，涵蓋多元族群、文化資產、工藝之家、美術館、博物館、在地美食等，期盼協助國內旅遊行程提升質感，也帶動更多觀光業者、地方團體一同加入開發，建構新觀光模式。

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今年為文化部第二度參與「台北國際旅展」，推出10條文化觀光主題路線，包括北、中、南、東及離島，以「文化帶路」感受美好臺灣，例如「建築與藝術之旅」、「笨港信仰之旅」走訪國定古蹟、體驗傳統建築工藝之美；「北台灣淘金之旅」到金瓜石、九份聚落生活、基隆考古遺跡，探索過往繁華舊夢；「金門創生之旅」一探軍事遺跡、具有特色的西式洋樓，由在地返鄉青年帶領，認識當地獨特歷史與故事；「原民智慧之旅」欣賞藝術家以山海為展間所創作的藝術作品，前進都歷部落體驗傳統部落工藝。

李永得指出，台灣因為防疫成績非常好，所以現在國內是相對的安全，所以各位可以放心去旅遊，多到我們在地有文化特色景點去旅遊，認識我們自己這塊土地文化。

旅展期間，文化部也邀請傳統木雕、漆工藝、錫工藝、竹工藝等藝師，帶來「工藝匠人展演」，邀請民眾親自動手體驗；有五代傳承的大慶製香，將展演製香過程，把歷史的記憶直接帶進展場；來自台東的都歷部落，現場進行月桃葉的手工編織，展示部落的巧妙技法；並邀請擁有百年歷史的有記名茶入駐，用傳統茶文化加上西式元素，以氮氣、萃茶、手沖等方式創新，品嘗台灣茶不同的風味。

文化部表示，10條文化觀光主題路線，民眾可於線上進行購買，此外，RTM泛旅遊、太平洋旅行社、宏祥旅行社及雄獅旅行社4家民間旅遊業者也共襄盛舉推出優質文化旅遊產品，將帶給民眾更多元與客製化選擇，相關資訊請上「文化帶路」主題網站瀏覽。

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