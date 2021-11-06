國旅讓「文化帶路」　十大深度文化觀光路線一次看

文化部長李永得表示，在地文化是觀光旅遊重要的內涵，「文化及旅遊是不可分的，而旅遊最重要的目的是瞭解不同的文化」。因此，文化部特別在今年規劃10條文化觀光示範路線，涵蓋多元族群、文化資產、工藝之家、美術館、博物館、在地美食等，期盼協助國內旅遊行程提升質感，也帶動更多觀光業者、地方團體一同加入開發，建構新觀光模式。
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李永得指出，台灣因為防疫成績非常好，所以現在國內是相對的安全，所以各位可以放心去旅遊，多到我們在地有文化特色景點去旅遊，認識我們自己這塊土地文化。
旅展期間，文化部也邀請傳統木雕、漆工藝、錫工藝、竹工藝等藝師，帶來「工藝匠人展演」，邀請民眾親自動手體驗；有五代傳承的大慶製香，將展演製香過程，把歷史的記憶直接帶進展場；來自台東的都歷部落，現場進行月桃葉的手工編織，展示部落的巧妙技法；並邀請擁有百年歷史的有記名茶入駐，用傳統茶文化加上西式元素，以氮氣、萃茶、手沖等方式創新，品嘗台灣茶不同的風味。
文化部表示，10條文化觀光主題路線，民眾可於線上進行購買，此外，RTM泛旅遊、太平洋旅行社、宏祥旅行社及雄獅旅行社4家民間旅遊業者也共襄盛舉推出優質文化旅遊產品，將帶給民眾更多元與客製化選擇，相關資訊請上「文化帶路」主題網站瀏覽。