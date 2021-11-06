峮峮飆鐵馬操到想吐　孫協志一句話護花超暖心

中視周日綜藝節目《飢餓遊戲》推出特別企劃「八西三日行」，讓5位主持人騎單車半環台，出發當天眾人凌晨5點集合，從淡水八里出發，要一路騎到高雄，未料開騎沒多久頻出狀況，「豆花妹」蔡黃汝、峮峮車上的Gopro接連斷掉，天空又突然飄起雨，首日就騎了157公里，峮峮飆到筋疲力竭，一度被操到想吐，孫協志遇到有「坐機車」的福利，趕緊護花讓峮峮休息，被誇讚真是個暖男。





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▲王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志第一天騎單車157公里，峮峮累到想吐。（圖／中視提供）

身為啦啦隊女神，峮峮平時勤快練舞、健身，體能不算差，平常要求她積極瘦身的經紀人， 也告誡峮峮這期間不能節食，一定要吃早餐，才有體力衝刺。但這趟鐵馬行極具考驗，不少上坡路段，讓她累到快脫隊，騎上坡時喘到不行，哭喊：「我真的快騎不動了，我真的好累。」連有「鋼鐵花」之稱的豆花妹也體力不支，靠著5個人互相喊話一起撐過去。





即使有隨行教練陪同，負責壓後的孫協志仍不放心，不停對峮峮信心喊話：「妳可以的！再10公尺！妳很努力了。」遇到有機會享「坐機車」的福利時，他不顧自己腳快抽筋，把機會讓給峮峮，「一句話！峮峮坐車！」展現保護團員的貼心，「我覺得她再騎下去真的會吐，因為她剛剛已經有頭暈的現象了。」騎在最前面的王仁甫不只幫大家「破風」，還將所有東西扛在肩上，成為眾人的能量補給站，經歷這一次挑戰，主持群有了革命情感，彼此也更團結。



