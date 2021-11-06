六福村人潮「沙丁魚式爆滿」畫面曝！2原因網認了：難怪
「六福村主題遊樂園」位於新竹關西，是許多大小朋友出遊的最佳選擇之一，近來因為振興五倍券與萬聖節活動，六福村也順勢推出優惠活動；然而，就有網友今（6）日到六福村玩，發現滿滿人潮，貼文及照片一曝光，網友們全震驚，紛紛喊「太扯了」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 15:07:00
該名網友在PTT以「六福村這人潮怎麼回事的八卦」為題發文，表示他今天到六福村玩，但看到售票口的人潮多到炸出來，也讓他傻眼直呼「還好我有先購票」，並在文末直呼「有沒有六福村人爆炸多的八卦？每個設施都在排隊」。
貼文一出，掀起熱議，「怕爆」、「正常，新竹六福村還是台灣第一遊樂園」、「也太少人了吧，懷念畢旅團戶外教學團」、「他之前狂丟廣告啊，看來有用」、「不能出國啊，有些人不出門玩會生病」、「月考完啊」、「有動物有遊樂設施啊，小朋友跟年輕人通吃」。
其中，也有不少網友點出六福村人潮爆滿的關鍵原因，就是「振興券、加碼券太優惠」與「萬聖節活動行銷太成功」，「萬聖節活動啊，到下禮拜日」、「最近真的不要去，因為可以用振興券，所以人爆幹多，根本玩不到。光雞排攤都大排長龍」、「振興券造成的」、「萬聖節活動行銷的很成功耶」、「最近真的別去+1，可以用券的地方一定超多人」、「振興券和加碼券效應吧」。
事實上，六福村日前推出加碼券的優惠活動，親子三人入園只需一張千元大鈔，且振興券、國旅券都適用；另外，針對上個月底的萬聖節，六福村也推出變裝活動，只要在14日以前，變裝入園，票價便能享優惠價格399元，相當優惠。（編輯：郭佩蓉）