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租屋處遭竊急報警！「房間內部照」曝光　8千人看完笑了

▲歹徒偷走發票、毛巾、五倍券、筆電等重要物品，卻沒注意到超值錢公仔（示意圖／擷取自pexels）
▲歹徒偷走發票、毛巾、五倍券、筆電等重要物品，卻沒注意到超值錢公仔（示意圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-06 16:47:59

台北市六張犁捷運站附近有小偷出沒！近日，有網友再Dcard論壇PO文，表示自己的租屋處遭樑上君子入侵，汽車鑰匙、筆電、五倍券等重要物品不翼而飛。他報案後公布監視器畫面，無奈道「希望大家再外地工作租屋都要小心！」卻有眼尖網友發現，租屋處內價值不菲的公仔竟然還在，直呼「當小偷也是要帶腦的！」

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該名網友表示，小偷這次犯案應該不是一時興起，而是預謀犯案。原PO表示自己是上班族，工作時間固定，中午在公司吃完午餐後會回家小歇一會兒，再回公司上班。事發當天，原PO回到家時發現租屋處外門沒有關，心中升起不祥的預感，開門後只見家中物品被翻得一團亂，許多重要重要物品都被偷走了；鄰居家也遭殃，他直言「當下反應腦中一片空白……完全是電影會出現的場景卻發生在現實」立刻報警處理。

原PO表示，事發當天，他大約中午12:55離開租屋處，16:20回家。他推測小偷應該已經觀察自己一段時間，對周遭環境也有一定了解，發現這棟公寓沒有監視器；確認原PO離開住所後，抓準時間作案，13:30開始行動，先跳到原PO房間陽台行竊，再爬到鄰居家陽台撬開喇叭鎖，手腳俐落，僅花費一個小時就作案完成，從大門離開。

▲原PO回到家中，發現家裡被翻得一團亂，立刻報警處理（圖／擷取自《Dcard》)
▲原PO回到家中，發現家裡被翻得一團亂，立刻報警處理。（圖／擷取自《Dcard》)
不過小偷千算萬算，卻沒算到租屋外門內走道上有安裝監視器，將他的樣貌錄了下來。原PO氣得將監視器畫面公布在網路上，雖然不知道失竊的物品能不能找回來，但還是提醒大家「外地工作或唸書有租屋，都要很小心！出外門窗都要記得上鎖！」

貼文一出，引發網友群情激憤，希望盡快將歹徒繩之以法，「趕快用iPhone尋找iPad，說不定就能找到這低能小偷的窩」、「現在監視器很多，一定能找回來的！人沒事就好」、「有夠過分….垃圾小偷。希望能抓到犯人」

另外，也有不少眼尖網友竟發現，在原PO房內櫃子上的公仔超值錢，小偷竟然視而不見，「那支公仔拿去賣不知道能有幾餐，看來當小偷也是要帶腦的，社會真難」、「第一眼也是看到GK，不偷GK拿發票，太會了吧」、「小偷真的笑了，最貴的公仔不偷」，對此，原PO回應，這隻公仔是「Hero belief工作室推出的火雷神善逸，當初預購售價含國際運費好像是8000多元！沒被拿走自己也很意外」。（實習編輯：王思琴）
 

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