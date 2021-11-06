租屋處遭竊急報警！「房間內部照」曝光　8千人看完笑了

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原PO表示，事發當天，他大約中午12:55離開租屋處，16:20回家。他推測小偷應該已經觀察自己一段時間，對周遭環境也有一定了解，發現這棟公寓沒有監視器；確認原PO離開住所後，抓準時間作案，13:30開始行動，先跳到原PO房間陽台行竊，再爬到鄰居家陽台撬開喇叭鎖，手腳俐落，僅花費一個小時就作案完成，從大門離開。
不過小偷千算萬算，卻沒算到租屋外門內走道上有安裝監視器，將他的樣貌錄了下來。原PO氣得將監視器畫面公布在網路上，雖然不知道失竊的物品能不能找回來，但還是提醒大家「外地工作或唸書有租屋，都要很小心！出外門窗都要記得上鎖！」
貼文一出，引發網友群情激憤，希望盡快將歹徒繩之以法，「趕快用iPhone尋找iPad，說不定就能找到這低能小偷的窩」、「現在監視器很多，一定能找回來的！人沒事就好」、「有夠過分….垃圾小偷。希望能抓到犯人」
另外，也有不少眼尖網友竟發現，在原PO房內櫃子上的公仔超值錢，小偷竟然視而不見，「那支公仔拿去賣不知道能有幾餐，看來當小偷也是要帶腦的，社會真難」、「第一眼也是看到GK，不偷GK拿發票，太會了吧」、「小偷真的笑了，最貴的公仔不偷」，對此，原PO回應，這隻公仔是「Hero belief工作室推出的火雷神善逸，當初預購售價含國際運費好像是8000多元！沒被拿走自己也很意外」。（實習編輯：王思琴）