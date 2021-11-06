COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新冠疫苗「掛號即可施打」　AZ間隔縮短、BNT需滿12歲

▲發言人莊人祥特別提醒民眾，BNT接種一定要年滿12歲以上，且AZ疫苗接種間隔縮短，滿8週以上就能施打第二劑。（圖／指揮中心提供）
▲發言人莊人祥特別提醒民眾，BNT接種一定要年滿12歲以上，且AZ疫苗接種間隔縮短，滿8週以上就能施打第二劑。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-06 15:13:44

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，目前規劃第13輪接種AZ、BNT，同時為了增加接種率，開放地方醫療院所進行接種，民眾符合資格，沒在預約平台約成功，也可以接種；發言人莊人祥特別提醒民眾，BNT接種一定要年滿12歲以上，且AZ疫苗接種間隔縮短，滿8週以上就能施打第二劑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心開放各地方政府衛生局可視情況，安排醫院提供新冠疫苗接種。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，即日起各地方政府衛生局可視疫苗庫存、到貨與接種情形，指定/安排合約醫療院所或衛生所，提供未於COVID-19公費疫苗預約平臺預約或有接種需求民眾，接種第一、二劑BNT或AZ疫苗。

指揮中心說，其中BNT第二劑須為18歲(含)以上符合接種間隔滿4週以上即可接種；AZ疫苗自即日起開放第二劑接種間隔滿「8」週以上，不受10週限制，民眾即可接種；惟各縣市實際開放作業時程不同，請依各地方政府衛生局後續公告為準。

莊人祥指出，每個縣市做法不同，有的也推出在捷運站接種，都非常鼓勵，甚至未來讓民眾不用預約就接種；13期提供AZ、BNT，符合資格就能預約，未來第14期也有機會提供莫德納，至於是否也會同步放混打，則仍在規劃中。

指揮中心說明，合約醫療院所/衛生所在提供民眾接種第二劑BNT或AZ疫苗時，請依民眾接種第一劑時間計算滿4週及8週以上可接種。另也請疫苗接種相關工作人員應熟稔疫苗外觀、及各項操作程序，接種疫苗時務必落實「三讀五對原則」（三讀：取藥時、給藥時、歸藥時必須核對；五對：藥名、病人名、給藥時間、給藥途徑、劑量），以避免接種誤失發生。

指揮中心提醒，未滿18歲對象，請由家長(或法定代理人、監護人及關係人等)陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

另10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。（編輯：孫唯容）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀