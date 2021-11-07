中共六中全會前夕　新華社萬字長文為習近平造勢

我是廣告 請繼續往下閱讀
文章說，習近平帶領中共邁入新時代，實現了第一個百年奮鬥目標，也就是全面建成小康社會，並開始實施雄心勃勃的新現代化建設綱要，邁上民族全面復興的第二個百年奮鬥目標的新征程。
此前，中共中央機關報人民日報自1日起推出題為「新時代的關鍵選擇」系列報導為習近平造勢，以每天一個主題回顧「習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的一系列重大戰略和重大決策」。
中共19屆中央委員會第6次全體會議（六中全會）定於8至11日在北京召開。中共中央政治局稍早前宣布，這次會議將審議「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，這是繼1945年和1981年以後，中共百年黨史第三個「歷史決議」。
香港明報昨天在報導引述北京知情人士說，「新的決議將首次確立毛（澤東）、鄧（小平）、江（澤民）、胡（錦濤）及習（近平）的中共百年『三段論』劃分，進一步突出習近平的功績，為20大（中共第20次全國代表大會）習近平繼續掌舵中國掃清障礙」。
中共1945年的「關於若干歷史問題的決議」和1981年的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，確立了毛澤東和鄧小平在黨內和中國的領導核心地位。
不過，報導表示，相較於前兩次決議解決「歷史問題」，這次決議側重總結「重大成就和歷史經驗」。
報導引述消息人士說，新的決議除了鞏固習近平自中共18大以來的功績，更將為他在明年中共20大繼續連任總書記鋪平道路，並確立習近平在中共百年黨史的歷史定位。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101106