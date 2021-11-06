創客精神大展現 「職創生活節」邀您逛市集玩手作

由南方創客基地規劃的職創生活節以「臺南自造‧創意生活」為主題，從10月底至11月7日在愛國婦人館辦理南方遊樂園系列活動，包含主題展覽、南方開講系列講座、職人探尋之旅體驗活動、玩咖市集等，活動剩兩天，民眾可趁假日好天氣前來體驗。





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勞動部勞動力發展署雲嘉南分署秘書黃章一指出，雲嘉南分署為翻轉傳統職訓模式，希望創客精神透過動手做而將創意實現在日常生活中，從而發現樂趣。這次活動以「生活節」的形式辦理，打破過去傳統創客成果展於單一固定地點辦理之模式，結合在地文化特色、街區特色，串聯創客與城市之關係，讓參與民眾以輕鬆、趣味的方式來認識勞動力發展署雲嘉南分署所提供的學習資源。今年並特地訂為「生活節元年」，10天的展期中已吸引近約4000人次參與。





▲創客團隊之一的作品：Star Tracker，以療癒身心靈為出發點而設計出能看見星空的投影燈。團隊中最小的成員為年僅11歲的高大崴（圖／記者林怡孜攝，2021,11,06）

本次活動策展人南方創客基地總監林士民表示，活動地點選定愛國婦人館辦理，是為呼應「臺南自造‧創意生活」活動主題。在「南方遊樂園」一樓展區展出創客們「自造樂趣」系列作品，其中更有創客打造的夾娃娃機、鋼彈紙模型、互動體驗區等有趣又好玩的作品，民眾能親手體驗。二樓木板展區主要讓民眾進一步認識南方創客基地，以及創客們日常創作之工具與設備。和室展區為「重逢‧布料再生作品展」，則邀集地方媽媽們，以「百衲被拼布」為基礎，融入在地文化脈絡與元素，結合職人創客共同製作而成，別具創意。此外，戶外的「可愛動物藝術互動區」，則運用基地創客謝祥雲具可愛活潑的插畫作品，將平面展現為立體裝置藝術；另結合雲林外展據點-竹構特攻隊所搭建的「竹構」及嘉義外展據點-小流金屬工作室王欽玄所設計之「候鳥」等大型裝置作品，將戶外打造成具吸睛之裝置藝術作品區，以吸引大小朋友都可以喜愛的戶外拍照互動區。這兩天於愛國婦人館廣場並有「玩咖市集」，邀請基地歷屆進駐團隊及參與營隊等20攤具手作類型的創客共同擺攤，民眾可以一起來逛逛市集體驗手作的快樂，戶外廣場更有可愛動物裝置藝術區，也成為民眾爭相拍照的打卡熱點，活動至11月7日截止。



