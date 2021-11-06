反攻振興「漏網之魚」大餅　連鎖咖啡推買一送一

國內疫情趨緩，正值中央推行振興政策之時，許多民間業者也揭竿響應，不過有連鎖咖啡業者看到不同商機，針對沒有抽到任何加碼券的「國家級邊緣人」，推出8日至14日咖啡買一送一的優惠，值得注意的是，這群「漏網之魚」的市場大餅高達600萬人。
記者黃仁杰／台北報導
2021-11-06 16:29:52
怡客咖啡總經理劉人豪接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，經過了連續四週加碼券抽獎活動，除了有很多人受惠，也產生了並未抽到任何加碼券、共27組身分證末兩碼的民眾，從統計上來看高達600萬人，希望透過「加碼券沒你的事 怡客請你喝美式」這樣的活動，撫慰振興加碼券的漏網之魚。
振興五倍券加碼券系列抽獎活動在5日落幕，其中身分證末2碼共27組皆未獲得任何一種加碼券，分別為身分證末兩碼的民眾「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，被戲稱為「國家級邊緣人」。
在台深耕27年的連鎖咖啡業者反其道而行，只要該27組身分證末碼的民眾，出示證件，即可享有美式咖啡買一送一優惠，讓國家級邊緣人不孤單。劉人豪說，此活動預估帶動業績兩成成長，「不過撫慰國家級邊緣人的心靈才是主要目的。」