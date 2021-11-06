斯洛伐克代表博塔文攜繪本再訪台南　黃偉哲感謝疫苗恩

斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表在今年夏天延長任期一年後，今（6）日帶著由夫人梁晨博士首次創作的繪本《斯洛伐克百年老市集》再次到訪台南左鎮，在左鎮圖書館與當地小朋友分享精采的斯洛伐克故事與文化。





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