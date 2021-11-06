斯洛伐克代表博塔文攜繪本再訪台南 黃偉哲感謝疫苗恩
記者鄭婷襄／台南報導
2021-11-06 16:46:02
斯洛伐克經濟文化辦事處博塔文（Martin Podstavek）代表在今年夏天延長任期一年後，今（6）日帶著由夫人梁晨博士首次創作的繪本《斯洛伐克百年老市集》再次到訪台南左鎮，在左鎮圖書館與當地小朋友分享精采的斯洛伐克故事與文化。
市長黃偉哲表示，非常感謝博塔文代表與梁晨博士沒有忘記與左鎮的約定，在繁忙的行程中再次抽空南下，因為博塔文代表對左鎮有著特別的情感，曾說左鎮很像斯洛伐克的一個小鎮，黃偉哲更向代表傳達台南對於斯洛伐克的謝意，他表示斯洛伐克所捐贈的16萬劑AZ疫苗是千里送真情，他也期待未來雙邊將彼此的慷慨善意深化為更緊密的交流，成為在文化、經貿、農業等方面的堅實合作夥伴。
博塔文代表說，這是他們第三次來到左鎮圖書館讀繪本，他很開心在台灣工作的期間，可以通過雙邊兒童圖書交流，讓兩個國家的小朋友認識世界、認識彼此，期待未來展開更多領域的合作；今日現場分享的讀本，是博塔文代表夫人梁晨博士自創的繪本《斯洛伐克百年老市集》，她表示在台灣工作期間讀了很多台灣的好書，很有台灣的地域特色這次的繪本，將斯洛伐克老市集的故事帶給台灣的小朋友，希望台灣小朋友也能認識斯洛伐克這個國家。