苗栗殺童案 檢警不排除疑遭活埋！「全家剩1千元」苦撐
苗栗竹南鎮驚傳一起殺童案，42歲的林姓男子與31歲的陳姓女子同居，2人共生下3名子女，陳女另有一位6歲女童是之前所生，一家六口共住在一間斗室，生活環境十分不堪。而6歲女童已屆學齡卻遲未註冊，相關單位調查後，赫然發現家中2歲男童於去年就死亡，且林男跟陳女事後還繼續詐領育兒津貼。檢警目前不排除男童尚未斷氣就遭活埋，詳細死因仍待法醫驗屍釐清。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 17:04:06
這起駭人聽聞的殺童埋屍案，曝光的起因是設籍桃園的6歲女童，已屆學齡卻遲未註冊入學。桃園市婦幼隊、苗栗縣社會處登門調查後，發現6歲女童底下本應有3歲的妹妹、2歲的弟弟、1歲的妹妹，但其中2歲男童卻人間蒸發，行蹤不明。深入追查後才得悉，2歲男童早於去年間就已死亡。
林男與陳女在男童死後詐領育兒津貼，而對於男童死因，起初先是辯稱走失，後來才改口稱男童吵鬧會影響鄰居，管教時不慎失手導致男童死亡。據了解，男童昏迷後，林男與陳女未想送醫急救，反而急著將男童掩埋在科技園區後方樹林。檢警不排除男童當時尚未斷氣就遭活埋，但詳細死因仍待法醫驗屍釐清。
林男與陳女帶著4位子女居住的套房非常狹窄，屋內的廚餘垃圾滿地丟，與床鋪之間幾乎沒有空隙，生活條件十分惡劣，且陳女目前又已懷孕35周即將臨盆。而林男與陳女被逮時，兩人共用一支手機，身上合計只有現金1000元，整個家庭根本無力支撐。而年幼的3位女童也都有營養不良、發展遲緩的跡象，讓人十分心疼。
目前苗栗縣政府社會處已經將3位女童擇定適當處所安置處理，林男遭到警方收押，陳女因臨盆在即，諭知限制住居，每天早晚須向當地派出所報到。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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