史上最多300頭客家獅在屏東大會獅 六堆300舞動薪傳團結
歡慶六堆300年，屏東縣25所學校、25個社區組成50個獅隊、300頭客家獅，6日齊聚屏東縣立田徑場，展現客家工藝民俗技藝與六堆團結精神，場面空前盛大壯觀。縣長潘孟安表示，台灣第一批客家先民在大武山下建立家園，保衛家園成立六堆客庄鄉團組織，300年來六堆這塊土地凝聚了團結、互助、多元、本土化的精神，屏東有25%以上的客家人口多元共榮。
記者黃正忠／屏東報導
2021-11-06 18:27:51
迎接六堆300年，屏東縣政府從文化慶典、歷史緬懷、鄉鎮人文特色等不同面向辦理一系列活動，其中文化傳承是為首要，300大會獅的發想即來自於屏東地方民俗特色與六堆的堆制運作，每堆設六旗，每旗50名壯丁，自己做的獅子自己來舞。
屏東縣政府客家事務處表示，方口獅、獅嘴可開合，是客家獅的重要特色，北從高樹、南至車城保力，六堆鄉鎮、客家聚落及學校由南到北成立50支獅隊，獅頭從糊紙、成型、上色、方形開口、彩繪與組合等創作具多元特色的客家獅，以凝聚力與行動力參與這場文化復興運動。
各獅隊成員帶著自己製作的客家獅，在舞者演繹客家先民冒險跨海渡河、墾荒拓地的故事後，舞動著客家獅從不同角落走入田徑場中會獅，潘孟安、客委會副主委鍾孔炤等人也高舉獅頭加入陣容，300頭客家獅色彩斑斕炫目，熱鬧燦爛場面超級壯觀。
潘孟安表示，六堆300感謝客家鄉親代代相傳，我們也寄望下一個300年，不論是客家精神、產業文化、民俗祭典都會予以保留，甚至進一步發揚光大，納入教育編纂，讓客家永續傳承。