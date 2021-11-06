史上最多300頭客家獅在屏東大會獅　六堆300舞動薪傳團結

歡慶六堆 300 年，屏東縣 25 所學校、 25 個社區組成 50 個獅隊、 300 頭客家獅， 6 日齊聚屏東縣立田徑場，展現客家工藝民俗技藝與六堆團結精神，場面空前盛大壯觀。縣長潘孟安表示，台灣第一批客家先民在大武山下建立家園，保衛家園成立六堆客庄鄉團組織， 300 年來六堆這塊土地凝聚了團結、互助、多元、本土化的精神，屏東有 25% 以上的客家人口多元共榮。

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▲300頭客家獅色彩斑斕炫目迎接六堆300年，展現客家工藝民俗技藝與六堆團結精神，場面空前盛大壯觀。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.06）

迎接六堆 300 年，屏東縣政府從文化慶典、歷史緬懷、鄉鎮人文特色等不同面向辦理一系列活動，其中文化傳承是為首要， 300 大會獅的發想即來自於屏東地方民俗特色與六堆的堆制運作，每堆設六旗，每旗 50 名壯丁，自己做的獅子自己來舞。

屏東縣政府客家事務處表示，方口獅、獅嘴可開合，是客家獅的重要特色，北從高樹、南至車城保力，六堆鄉鎮、客家聚落及學校由南到北成立 50 支獅隊，獅頭從糊紙、成型、上色、方形開口、彩繪與組合等創作具多元特色的客家獅，以凝聚力與行動力參與這場文化復興運動。

▲舞動著客家獅從不同角落走入田徑場中會獅，潘孟安、客委會副主委鍾孔炤等人也加入陣容，300頭客家獅色彩斑斕炫目。（圖／屏東縣政府提供, 2021.11.06）

各獅隊成員帶著自己製作的客家獅，在舞者演繹客家先民冒險跨海渡河、墾荒拓地的故事後，舞動著客家獅從不同角落走入田徑場中會獅，潘孟安、客委會副主委鍾孔炤等人也高舉獅頭加入陣容， 300 頭客家獅色彩斑斕炫目，熱鬧燦爛場面超級壯觀。