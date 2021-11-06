無印良品商標遭中企侵權案　日本原廠再度敗訴

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報導指出，「MUJI無印良品」於1980年由日本「株式會社良品計畫」成立，並註冊商標。2005年4月進軍中國，並在上海成立「無印良品（上海）商業有限公司」負責中國市場營運。
至於中國版的「無印良品」商標，是在2001年4月由「海南南華實業貿易公司」註冊，使用範圍為「棉織品、毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、訂單、枕套、褲子、被罩、蓋墊、坐墊罩」類商品。
根據報導，2004年，「無印良品」商標被轉讓給「北京棉田公司」。2011年7月，北京棉田公司又再次註冊「無印良品」商標，不但使用範圍相同，且授權給「北京無印良品公司」使用。
北京棉田公司上述這一系列舉動，被外界普遍認為是在中國搶註日本無印良品原廠商標，引起「山寨」的質疑。2015年，北京棉田及北京無印良品將日本原廠告上法院，理由是原廠產銷的毛毯、床罩、床褥、浴巾、面巾、被套、枕套等商品上的「無印良品」，「構成商標侵權」，是雙方第1次訴訟。
2019年11月4日，北京高級人民法院判決日本無印良品原廠「侵權成立」，不但要求立即停止「侵權行為」，且須賠償62.6萬元及發布30天聲明以「消除影響」。
日本無印良品原廠對此發表聲明，指其在中國銷售的布、毛巾、床罩等商品的一部分「被其他公司搶註」商標，引起北京棉田不滿，認為「搶註」一詞「足以導致公眾認為棉田公司係不法之徒」，進而認為棉田公司的「無印良品」毛巾、被子等商品為「山寨貨」，因此被北京棉田告上法院，陷入第2輪訴訟。（編輯：繆宗翰）1101106