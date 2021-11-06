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金音獎完整得獎名單看這裡！血肉果汁機摘3獎大贏家

▲血肉果汁機是本屆金音獎大贏家。（圖／新世紀整合行銷提供）
▲血肉果汁機是本屆金音獎大贏家。（圖／新世紀整合行銷提供）

記者吳雨婕/高雄報導

2021-11-06 22:27:04｜2021-11-06 22:40:08

第12屆金音獎頒獎典禮於今（6）日在高雄流行音樂中心舉辦，邀來羅大佑、盧廣仲、黃韻玲、HUSH、9m88等人擔任現場頒獎嘉賓，以及日本電気グルーヴ、動漫歌姬LiSA、馬來西亞歌手YUNA與香港岑寧兒連線頒獎，沒想到卻在頒發「最佳創作歌手獎」時出包，意外成為討論話題。而本屆的大贏家由血肉果汁機拿下，一共抱走3項大獎。

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血肉果汁機入圍本屆金音獎「最佳專輯」、「最佳樂團」、「最佳現場演出」、「最佳搖滾專輯」、「最佳搖滾歌曲」等5大獎項，最後則是一次抱走最佳專輯獎、最佳樂團獎與最佳現場演出獎，共3項獎。而緊接在後的則是YELLOW黃宣，一共拿下2項獎。

而針對在典禮上發生頒錯獎的重大失誤，主席阿爆提到，其實「最佳創作歌手獎」中黃宣與ØZI的票數很接近，黃宣之所以能脫穎而出是因為他的專輯有實驗性的東西，比較符合今年金音獎的主題，阿爆也透露在後台遇到ØZI有抱抱對方，以開玩笑的方式安慰ØZI，希望他能往好處想。

▲血肉果汁機是本屆金音獎大贏家。（圖／新世紀整合行銷提供）
▲血肉果汁機是拿下本屆金音獎一共3項大獎。（圖／新世紀整合行銷提供）
▲黃宣一共奪下2項獎。（圖／新世紀整合行銷提供）
▲黃宣一共奪下2項獎。（圖／新世紀整合行銷提供）
得獎名單如下：

最佳嘻哈歌曲獎：〈88BARS〉／《88BARS》／熊仔

最佳嘻哈專輯獎：《感恩的心》／春艷（余承恩）

最佳新人獎：wannasleep

最佳現場演出獎：《GOLDEN 太子 BRO》／血肉果汁機

最佳電音歌曲獎：《zaljum 水（feat. 阿爆（阿仍仍）/ R.fu)（日出版）》／Ń7ä

最佳電音專輯獎：《黑的韌性》／OVDS

最佳節奏藍調歌曲獎：《後現代獨白》／《浮世擊》／YELLOW

最佳節奏藍調專輯獎：LINION《Leisurely》

亞洲創作音樂獎：《: -)  》／Nodey

最佳創作歌手獎：YELLOW

特別貢獻獎：吳武璋

最佳民謠歌曲獎：〈親愛的妳好嗎 Akokey 〉／《akokey 親愛的你好嗎》／謝永泉

最佳民謠專輯獎：《垂釣島嶼》／藍。掉

最佳另類流行歌曲獎：〈沙漠玫瑰與駱駝〉／《沙漠玫瑰與駱駝》／林以樂

最佳另類流行專輯獎：《回到原點》／Matzka

最佳爵士歌曲獎：〈行〉／《行》／魯千千

最佳爵士專輯獎：《蒼鷺十三號》／羅妍婷

評審團獎：巴奈／《愛，不到》

最佳搖滾歌曲獎：〈欲》／《青 Green》／石青羅林

最佳搖滾專輯獎：《歹勢好勢》／拍謝少年

最佳樂手獎：

吳政君／《野蓮出庄》／邦哥鼓、非洲水鼓、康加鼓、堂鼓、二胡
David Chen／《垂釣島嶼》／主唱、共鳴器吉他、12絃吉他、斑鳩琴
若池敏弘／《Yü 》／塔布拉鼓、艾斯拉吉琴

最佳樂團獎：血肉果汁機

最佳專輯獎：血肉果汁機

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