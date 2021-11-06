金音獎完整得獎名單看這裡！血肉果汁機摘3獎大贏家

我是廣告 請繼續往下閱讀
而針對在典禮上發生頒錯獎的重大失誤，主席阿爆提到，其實「最佳創作歌手獎」中黃宣與ØZI的票數很接近，黃宣之所以能脫穎而出是因為他的專輯有實驗性的東西，比較符合今年金音獎的主題，阿爆也透露在後台遇到ØZI有抱抱對方，以開玩笑的方式安慰ØZI，希望他能往好處想。
得獎名單如下：
最佳嘻哈歌曲獎：〈88BARS〉／《88BARS》／熊仔
最佳嘻哈專輯獎：《感恩的心》／春艷（余承恩）
最佳新人獎：wannasleep
最佳現場演出獎：《GOLDEN 太子 BRO》／血肉果汁機
最佳電音歌曲獎：《zaljum 水（feat. 阿爆（阿仍仍）/ R.fu)（日出版）》／Ń7ä
最佳電音專輯獎：《黑的韌性》／OVDS
最佳節奏藍調歌曲獎：《後現代獨白》／《浮世擊》／YELLOW
最佳節奏藍調專輯獎：LINION《Leisurely》
亞洲創作音樂獎：《: -) 》／Nodey
最佳創作歌手獎：YELLOW
特別貢獻獎：吳武璋
最佳民謠歌曲獎：〈親愛的妳好嗎 Akokey 〉／《akokey 親愛的你好嗎》／謝永泉
最佳民謠專輯獎：《垂釣島嶼》／藍。掉
最佳另類流行歌曲獎：〈沙漠玫瑰與駱駝〉／《沙漠玫瑰與駱駝》／林以樂
最佳另類流行專輯獎：《回到原點》／Matzka
最佳爵士歌曲獎：〈行〉／《行》／魯千千
最佳爵士專輯獎：《蒼鷺十三號》／羅妍婷
評審團獎：巴奈／《愛，不到》
最佳搖滾歌曲獎：〈欲》／《青 Green》／石青羅林
最佳搖滾專輯獎：《歹勢好勢》／拍謝少年
最佳樂手獎：
吳政君／《野蓮出庄》／邦哥鼓、非洲水鼓、康加鼓、堂鼓、二胡
David Chen／《垂釣島嶼》／主唱、共鳴器吉他、12絃吉他、斑鳩琴
若池敏弘／《Yü 》／塔布拉鼓、艾斯拉吉琴
最佳樂團獎：血肉果汁機
最佳專輯獎：血肉果汁機