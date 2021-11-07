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日擬擴充戰機運用據點　防衛釣魚台列嶼等西南群島

▲日本航空自衛隊考慮到為了防衛釣魚台列嶼等西南群島與中國起衝突時，目前戰機運用的據點（機場）可能遭摧毀，因此考慮擴充戰機、運輸機等可運用的據點。圖為先前美日聯合軍演。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本航空自衛隊考慮到為了防衛釣魚台列嶼等西南群島與中國起衝突時，目前戰機運用的據點（機場）可能遭摧毀，因此考慮擴充戰機、運輸機等可運用的據點。圖為先前美日聯合軍演。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-07 08:52:00

（中央社記者楊明珠東京6日專電）日本航空自衛隊考慮到為了防衛釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）等西南群島與中國起衝突時，目前戰機運用的據點（機場）可能遭摧毀，因此考慮擴充戰機、運輸機等可運用的據點。

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日本產經新聞獨家報導，目前在沖繩縣（琉球），航空自衛隊戰鬥機等的運用據點只有那霸機場，如果那霸機場跑道遭中國的飛彈摧毀的話，日本航空自衛隊在西南群島的戰機等運用據點將喪失，因此正考慮擴充戰機等的運用據點，在沖繩縣的離島另覓那霸機場的替代據點。

這些離島的機場平常只有民航機起降，有緊急狀況時，可讓戰機起降，必要時派運輸機來接民眾到他處避難。日本航空自衛隊認為，應先做好因應的態勢，在緊急狀況時可快速派整備員、管制官到離島。

報導說，如果戰機都集中在那霸機場的話，機場可能遭攻擊，戰機也將被摧毀，因此航空自衛隊認為，戰機分散部署於其他的據點，有緊急狀況發生的話，戰機可避免遭摧毀。

沖繩的宮古機場（宮古島市）、新石垣機場（石垣市）、與那國機場（與那國町）機場跑道長約2000公尺。

日本航空自衛隊戰機F-15、F-2、F-35A通常是利用2400公尺以上的機場跑道，這3座機場的跑道不夠長，但2024年度起，日本將引進可短程滑行起飛、垂直降落的戰機F-35B，即使是在數百公尺長的機場跑道也可起降。運輸機C-2、C-130、 C-1也可在這3座機場起降。

下地島機場（宮古島市）設有3000公尺的跑道，F-35B以外的戰機也可以在此起降。

為了做好離島機場在有緊急況狀發生時戰機或運輸機可起降的準備，航空自衛隊考慮編組一支支援部隊「機場群」。若有緊急狀況發生，平時在機場擔任塔台管制工作的國土交通省（相當於交通部）的職員無法因應，屆時必須緊急派遣航空自衛隊的管制官、整備員。

航空自衛隊估計，派遣的隊員一組需30人以上，這些人負責燃料、物資、武器彈藥、整備器材的裝載，將以運輸機緊急運至機場。

如果中國軍隊要攻擊釣魚台，宮古島、石垣島可能同時發生戰事，航空自衛隊將釣魚台、宮古島、石垣島視為一個戰域，必要時將派遣運輸機疏散民眾。

報導說，航空自衛隊提升因應力、加強居民的避難（疏散）具有意義，戰機常駐據點的增設也是不可或缺的。日本在防衛西南群島方面，一直以來西南防衛是靠派駐沖繩的宮古、石垣、與那國這3座島嶼以及鹿兒島縣奄美大島的陸上自衛隊為主，西南防衛的工作尚未完善。

將下地島做為戰機起降地的構想目前還沒開始著手進行。受到中國威脅逐漸增高的影響，約20年前就有人指出自衛隊應善加運用下地島。有自衛隊幹部表示，應該把那霸基地的2支飛行隊之中的一支移駐下地島機場。

相較於沖繩本島距釣魚台列嶼420公里，下地島距釣魚台列嶼僅約200公里，如果平時就不善加運用下地島，那霸的戰機遭到突襲而毀壞的話，就難以確保西南群島的航空優勢，屆時無法派運輸機至離島，也無法安排居民疏散。

報導說，日本政府對於善用下地島的動作遲鈍，因為根據1971年、1979年，政府與沖繩縣所簽的備忘錄、確認書，除了人道救援及緊急避難之外，沖繩縣不同意做軍事運用。

不過，事隔半世紀，安全保障環境已完全不同，台灣有事（有緊急狀況）時，中國為了想阻止美軍介入及日本自衛隊的支援，發動攻擊的話，波及西南群島的危險性高，因此，派戰機常駐下地島機場是有待儘速處理的課題。（編輯：黃自強）1101106

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