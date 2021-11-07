日擬擴充戰機運用據點　防衛釣魚台列嶼等西南群島

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這些離島的機場平常只有民航機起降，有緊急狀況時，可讓戰機起降，必要時派運輸機來接民眾到他處避難。日本航空自衛隊認為，應先做好因應的態勢，在緊急狀況時可快速派整備員、管制官到離島。
報導說，如果戰機都集中在那霸機場的話，機場可能遭攻擊，戰機也將被摧毀，因此航空自衛隊認為，戰機分散部署於其他的據點，有緊急狀況發生的話，戰機可避免遭摧毀。
沖繩的宮古機場（宮古島市）、新石垣機場（石垣市）、與那國機場（與那國町）機場跑道長約2000公尺。
日本航空自衛隊戰機F-15、F-2、F-35A通常是利用2400公尺以上的機場跑道，這3座機場的跑道不夠長，但2024年度起，日本將引進可短程滑行起飛、垂直降落的戰機F-35B，即使是在數百公尺長的機場跑道也可起降。運輸機C-2、C-130、 C-1也可在這3座機場起降。
下地島機場（宮古島市）設有3000公尺的跑道，F-35B以外的戰機也可以在此起降。
為了做好離島機場在有緊急況狀發生時戰機或運輸機可起降的準備，航空自衛隊考慮編組一支支援部隊「機場群」。若有緊急狀況發生，平時在機場擔任塔台管制工作的國土交通省（相當於交通部）的職員無法因應，屆時必須緊急派遣航空自衛隊的管制官、整備員。
航空自衛隊估計，派遣的隊員一組需30人以上，這些人負責燃料、物資、武器彈藥、整備器材的裝載，將以運輸機緊急運至機場。
如果中國軍隊要攻擊釣魚台，宮古島、石垣島可能同時發生戰事，航空自衛隊將釣魚台、宮古島、石垣島視為一個戰域，必要時將派遣運輸機疏散民眾。
報導說，航空自衛隊提升因應力、加強居民的避難（疏散）具有意義，戰機常駐據點的增設也是不可或缺的。日本在防衛西南群島方面，一直以來西南防衛是靠派駐沖繩的宮古、石垣、與那國這3座島嶼以及鹿兒島縣奄美大島的陸上自衛隊為主，西南防衛的工作尚未完善。
將下地島做為戰機起降地的構想目前還沒開始著手進行。受到中國威脅逐漸增高的影響，約20年前就有人指出自衛隊應善加運用下地島。有自衛隊幹部表示，應該把那霸基地的2支飛行隊之中的一支移駐下地島機場。
相較於沖繩本島距釣魚台列嶼420公里，下地島距釣魚台列嶼僅約200公里，如果平時就不善加運用下地島，那霸的戰機遭到突襲而毀壞的話，就難以確保西南群島的航空優勢，屆時無法派運輸機至離島，也無法安排居民疏散。
報導說，日本政府對於善用下地島的動作遲鈍，因為根據1971年、1979年，政府與沖繩縣所簽的備忘錄、確認書，除了人道救援及緊急避難之外，沖繩縣不同意做軍事運用。
不過，事隔半世紀，安全保障環境已完全不同，台灣有事（有緊急狀況）時，中國為了想阻止美軍介入及日本自衛隊的支援，發動攻擊的話，波及西南群島的危險性高，因此，派戰機常駐下地島機場是有待儘速處理的課題。（編輯：黃自強）1101106