中職／樂天女孩孟潔助陣！Red Bull打擊狂人冠軍出爐
難得週末迎來好天氣，Red Bull攜手合作夥伴國泰金控於今(6)日於台北松菸廣場，舉辦Batting Mania打擊狂人決賽，讓人近距離感受野球熱血氛圍，「鏘！鏘！鏘！」清脆連擊聲響不絕於耳。Red Bull運動員黃子鵬、Kenzy小春也現身為決賽選手助陣，全台最強打者互相較勁後，最終由陳逢平以720分的高分成為Red Bull Batting Mania打擊狂人。
記者吳政紘/綜合報導
2021-11-06 23:25:39｜2021-11-06 23:27:32
Kenzy小春現場揮棒為決賽揮出第一棒，他特別提到「其實之前在《全明星》的時候，我就有體驗過『樂樂棒球』，但真的要像這樣拿真的球棒打又是另外一回事，今天活動真的很不賴！」首次體驗「Red Bull Batting Mania打擊狂人」活動的樂天女孩孟潔也直呼緊張刺激，「要打到球真的好難喔！我一直在旁邊看球，每位選手真的都厲害，果然都是有備而來！」
平時擔任游泳教練的陳逢平首次參加「打擊狂人」賽事從初賽到複賽、決賽一路均以冠軍之姿過關斬將，最後拔得頭籌。他提到自己從小就是棒球校隊，但大學畢業後就極少碰球，「這次為了準備『打擊狂人』賽事，我會要求自己每個禮拜都要到打擊場報導，感謝這場比賽讓我能重拾深藏在內心的棒球夢想，希望下次還可以再來參加。」
Red Bull Batting Mania打擊狂人決賽，由北中南近700位打者脫穎而出的16名強選手爭奪冠軍，相較去年難度提升，打擊範圍大幅縮小，然而每位打者來勢洶洶，平均積分均在580分以上，競爭相當激烈，有四位選手一度平分加賽，最終由來自嘉義的陳逢平敲出720分的高分，奪下「打擊狂人」稱號。
Red Bull Batting Mania 打擊狂人嘉年華本次更攜手合作夥伴國泰金控一同參與，國泰金控長期深耕並支持體育運動，除了舉辦籃球賽事、棒球訓練營外，亦舉辦國泰棒球嘉年華等活動推廣體育運動；本次國泰金控除了提供週邊豐富的體驗活動，讓現場民眾大呼過癮外，近期於《大嘻哈時代》廣受關注、來自台中的大勢新生代饒舌團體Multiverse更受國泰金控邀請於賽後派對演出。他們一開饒，現場觀眾便忍不住跟著節奏搖擺，現場演唱多首曲目包含《不想肚子餓》、《歡迎光臨》等，將現場氣氛嗨到最高點，讓人忍不住也跟著期待明年Red Bull Batting Mania的來臨。