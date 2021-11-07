真的現糧荒？中國籲節約糧食　再推「光盤計畫」

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《彭博社》報導指出，這項持續至2025年的「光盤行動」計畫旨在響應中國國家主席習近平提出的食物浪費、提升糧食安全的呼籲。自2020年新冠肺炎疫情大爆發之後，中國南部又接連不斷遭遇暴雨洪災，如今北京當局又發起新一輪的「舌尖運動」。
中國國務院本月1日印發「糧食節約行動方案」，指出到2025年，『光盤行動』深入開展，食品浪費問題得到有效遏制，反對浪費在全社會蔚然成份」。聚焦在糧食生產、儲存、運輸、加工、消費各環節的損失浪費問題，並且提及餐廳、學校餐飲、公務用餐、至家庭與個人的食品浪費。
在餐飲行業該方案除了引導餐飲服務經營者主動提供「小份菜」、「小份飯」等服務，還要求「充分發揮媒體、消費者等社會監督作用，鼓勵通過服務熱線反映舉報餐飲服務經營者浪費行為」。
方案中要求學校建立「全新餐飲節約管理長效機制」；針對家庭方面，則「按需採買食品，『充分』利用食材」；在機關食堂方面，「實施反食品浪費工作成效評估與通報制度」。
另外，大眾還得做好輿論監督，曝光糧食浪費行為，「禁止製作、發布、傳播宣揚暴飲暴食等浪費行為的節目或視頻訊息」；鼓勵城鄉居民「婚事新辦、喪事簡辦、餘事不辦，嚴格控製酒席規模與標準，遏制大操大辦、鋪張浪費」。
其他細節還包括，完善主要糧食作物品種審定標準，制定修訂水稻、玉米、小麥、大豆機收減損技術指導規範。改善糧食烘乾條件，提升烘乾能力。推廣豬雞飼料中玉米、豆粕減量替代技術。
糧食面臨危機？中國並非首次推出「光盤計畫」
去年8月，習近平對糧食安全高調警告，下令制止餐飲浪費行為。「糧荒」一詞再次成為各大媒體熱點和網絡熱詞。隨後，中國官媒迅速展開大力宣傳。各地也紛紛響應，再啟2013年習近平提出的「光盤行動」，連走紅多年的網絡大胃王吃播節目也遭到整治。
今年4月，中國通過《反食品浪費法》。5月時，中國國務院常務會議再次聚焦糧食安全議題，提出多項穩產措施。
不過在這次公布「糧食節約行動方案」之後，一名匿名的中國農業研究人員表示，「現在之所以喊的這麼厲害，那麼就是糧食供應上存在問題了。中國的話我告訴你，你們要學會聽。這官方吹牛皮，都不打草稿的！豐產，今年那麼大的災害，你還說豐產！稍微有一點大腦的人也不會相信的啊！」
缺糧？中國官方多年宣稱「豐產」
中國國家統計局公布的全國糧食生產數據顯示，2019年，全國糧食66384萬噸，比2018年增加594萬噸，增長0.9%；2020年，糧食產量66949萬噸，比上年增產0.9%；而2021年，全國夏糧總產量比2020年增長2.1%。
不過在去年8月中旬，中國官方發布數據顯示，河北、江蘇、安徽、山東、河南等地，小麥收購減少三成左右。但不少官媒卻喜稱夏糧豐收，「保持歷史最高水平」。另據中共應急管理部的數據，2020年中國農作物受災面積近19957.7千公頃，其中絕收（完全無收成）2706.1千公頃。
而中國今年自6月以來，包括糧產大省河南以及湖北等地，河北、山西、四川接連發生暴雨、洪災，其中河北暴雨量打破打破建站以來的最高記錄；河南至少造成302死50失蹤；山西太原市暴雨期間降雨量相當於98.6個西湖的蓄水量倒進太原。
9月底，河南省副省長武國定坦言，因河南特大洪災造成損失慘重，全省農作物受災面積達到1515萬畝，其中成災978萬畝，絕收521萬畝。 「我們的秋糧會有一定程度的減產」。但不到一個月，中國官方又改口，稱秋糧收穫已過半，甚至表示今年糧食定會大豐收。《新聞聯播》也於10月31日報導，中國糧食產量連續7年保持在1.3萬億斤以上。
不僅缺糧也缺菜？「菜比肉貴」怪象 民眾直呼買不下手
中國近來肉菜價格齊漲，尤其以葉菜類價格上漲更為明顯，市場近來還出現了「菜比肉貴」的詭異現象，有中國民眾反應黃瓜、菠菜目前1斤漲到了12元人民幣，但這個價格以往都能買3斤，跟買不下手。
中國農業農村部坦言，近期全國菜價確實出現普遍上漲現象，有28種蔬菜在10月份批發均價是每公斤5.25元，環比漲16.7%，同比漲11.7%。造成價格上漲的原因包括多地頻繁出現災害性天氣、生產成本與物流運輸成本增加、北方生產蔬菜省分電力供應不足，還有疫情爆發增加產銷銜接難度。但中國農業農村部也承諾採收上市量將會陸續增加，並重申一定會確實保障今冬明春的蔬菜。
中國官方稱「豐收」 進口糧食依賴度與日增加
中國去年從各國進口大量主要糧食，中國海關公佈公佈的數據顯示，光是今年1至6月，中國糧食進口量8436.3萬噸，同比去年增長43.1%。其中，玉米進口1530萬噸，同比增長318.5%；小麥進口同比增長60%。
根據《香港經濟日報》2019年報導，中國每年要進口超過1億噸的糧食，大豆對外依存度更是超過80%。最近10年大豆平均每年增加650多萬噸，更成為全球最大的大豆進口國，年度進口量佔全球總量的60%左右。 去年12月初，印度官員也向《路透社》表示，中國30年來首度進口印度稻米，皆印證外界對中國部分糧食短缺的擔憂。
中國缺糧食 全球都遭殃？
中國專家曾經預測「十三五」（2016-2020年）期末，2020年中國糧食約有1億噸的缺口，中國社會科學院農村發展研究所本週發表的報告也預期，到「十四五」（2021-2025年）期末，中國可能出現1.3億噸糧食缺口，其中，穀物（稻穀、小麥、玉米三大主糧）缺口約2500萬噸。
中國糧食能否自給自足，中國時事評論人譚先生表示，民眾可能得有所準備。譚先生指出，「今年的問題在於第一，國際上的糧食緊缺；第二，由於中國和周邊國家出現尖銳的矛盾，進口糧食的渠道是否暢通是一個大問題。所以，中國民衆應及早做準備。」
不過在中國增加糧食進口的情況之下，也給全球糧食供給帶來壓力。聯合國糧食及農業組織（FAO）先前也曾指出，因為中國大舉採購，造成美國玉米價格上漲。而糧食價格上漲連帶著全球食品價格跟著一起漲。
專門研究原物料的社會經濟學者查爾明（Philippe Chalmin）表示，中國大肆採購基本食品，是造成全球食品價格飆升的主因，「目前確實是中國在助長糧價飆漲。」
中國兩年內突然大舉購買糧食，更給全球糧食體系帶來巨大的不確定性和隱患。有經濟學家警告，若是發生了糧食危機，很可能會造成政治不穩定的國家發生動亂。