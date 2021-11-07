跨物種友誼！越南猴子搭山羊「便車」 一同享用漿果大餐
人家總說「在家靠父母，出外靠朋友」，越南有一隻小猴子可說是將這句話貫徹得淋漓盡致，牠與牠的山羊朋友外出郊遊時，就抱在山羊身上移動，一猴一羊還開心的從主人手中接過漿果來吃。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-07 12:08:09
越南一隻猴子BiBi和山羊BeBe日前在越南波來古海湖（Pleiku’s Sea Lake,）附近玩耍，BiBi當時就抱著BeBe脖子，「搭著便車」隨牠到處走走逛逛。牠們在森林裡郊遊，走著走著肚子餓了，只見有一名男子呼喊了牠們，手裡還捧著鮮酸甜美味的漿果，BeBe見狀馬上加緊腳步衝到男子前方，開始享用漿果吃到飽。
不過BeBe一連吃了好幾口，但是在牠身上的BiBi卻是動也不動，直到男子將手放置BiBi的高度，牠才伸出手拿起漿果來吃。BiBi在吃漿果的時候，還特意爬到BeBe的背上，喬了一個舒服的姿勢才開動。
拍下這段影片的Bui Minh Thanh表示，BiBi跟BeBe都是他的寵物，他先前在一個村莊偶然遇到之後決定就收留牠們。Bui Minh Thanh指出，「牠們都非常的聰明，只要喊他們的名字，牠們就會跑到我們所在的地方。」
Bui Minh Thanh隨後將這段影片分享到網路上，已經在推特上獲得超過2007萬次觀看，以及73.6萬個讚，更被轉貼超過14.6萬次。有網友表示一開始還不知道山羊的脖子上是什麼東西，有點嚇人，但發現是猴子後，覺得牠們展現了跨物種之間的友誼，相當的可愛。