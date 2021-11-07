瘋傳AV版《魷魚遊戲》徵「戴面具」臨演 米砂爆氣回應
韓劇《魷魚遊戲》爆紅後，在各地掀起一波模仿潮，有「老濕姬」之稱的YouTuber米砂（Misa）也讓AV界參一腳，投入百萬成本製作，影片釋出後好評不斷。近日網路上又出現「成人版魷魚遊戴面具不露臉不露臉臨演，不少人以為是米砂要拍續集，對此米砂也在IG上無奈表示，「這個不是我，請大家不要被誤導了。」
娛樂中心/綜合報導
2021-11-07 10:44:40｜2021-11-07 11:00:08
米砂拍攝成人版《魷魚遊戲》掀起高度討論，消息還傳回南韓，引發關注，影片上線後，更數度造成網站癱瘓，可見該片的高人氣。近日，有網友發現在臉書社團瘋傳一則臨演招募的訊息，內容寫著「2021年度大作，成人版《魷魚遊戲》臨演」，讓不少人聯想到米砂是否要拍攝續集，紛紛灌爆米砂的信箱，她不堪其擾在IG發限時動態表示，「這個不是我，也不是我們相關的，請大家不要被誤導了，也不要再問我怎麼應徵了」。
米砂連發數篇動態澄清，這個徵人跟自己毫無關係，並表示目前沒打算拍續集，就算有也是正版《魷魚遊戲》先出之後，但也不會排斥其他人跟自己一樣拍AV版。最後，有新聞直指是米砂在徵人，讓她爆氣直呼「明明就是冒牌貨在徵，文章完全指名寫說是我在徵」，米砂崩潰表示，信箱莫名其妙被求職信灌爆，還要被新聞底下網友謾罵，「我真的快ㄎ一笑！」（編輯：薛羽彤）