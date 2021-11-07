財報行情近尾聲　台股續航力看半導體、本土資金仍可期

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進一步觀察各大IC大廠公布財報，張圭慧認為無論是整體營收和毛利率都維持高檔，代表第4季的行情可望延續下去，而大盤後續的走勢若要持續向上，半導體類股勢必扮演台股的關鍵核心。
安聯投信台股團隊則觀察，近期台股走勢相對平穩，就產業狀況來看，首先，風險因素逐步去化，重要企業法說大多釋出正向預期，降低市場疑慮與雜音；再者，部分訂單雖出現下修、但幅度有限，部分庫存水準第三季下滑；第三，科技族首選技術升級、2022年獲利具成長性的標的。因此，以基本面及盤面結構來看，全球經濟緩增長、但仍在擴張階段而非衰退。另外，就原物料價格走勢，從相關訊息來看應為暫時性通膨，但對於後市通膨預期則仍待觀察。
此外，安聯投信認為目前來看，載板族群之前受到中國大陸限電影響有限。至於PCB及CCL須關注第四季之後限電是否持續。現階段半導體晶圓代工仍維持滿載，且部分IC仍處於缺貨狀況，像是電源管理IC，而且部分IC及供應鏈仍維持吃緊的狀況，甚至有機會延續到2022年。回到投資主軸，投資應聚焦2022年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。
永豐投顧則分析，雖然財報行情已近尾聲，但可等待下次買點浮現。目前美國重量級財報僅剩11月10日英飛凌、11月18日的NVIDIA及11月19日應用材料，台股第3季財報揭露截止日則在11月15日，本周重量級法說會則為11月10日的力旺及11月12日的鴻海，另11月10日上市櫃10月營收將公布完畢，個股點火行情將逐漸告一段落。不過，在財報過後，11月下旬起市場焦點將轉向關注拜登政府預算案及12月初美國債務上限又將到期的議題，預期屆時美股氣氛隨政治風向而定，此波空手投資人可靜待11月底、12月初的低點浮現。
本土資金活水也可以期待。永豐投顧指出這波美股上漲，台股其實是弱勢表現，外資意興闌珊，投信也逢高減碼，所幸勞退基金運用局日公告480億元委外代操基金最快於年底進場，投資標的鎖定有編製社會責任報告書（CSR）上市櫃公司共有544家公司，因此投資人不妨趁月底美債上限議題再次上演，股市走低之際，尋找具備CSR且股價位置相對低階的藍籌股佈局。預估本周指數空間1萬7050點至1萬7380點。