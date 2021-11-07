開車族看過來！中油明起汽油降價0.2元、柴油調漲0.1元
台灣中油公司宣布，自明（8）日凌晨零時起汽油調降0.2元、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.0元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升28.1元。台灣中油強調，本周油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.5元。
記者顏真真/台北報導
2021-11-07 12:11:15
本周因美國能源資訊管理局（EIA）公布上吉美國商用原油庫存增加329萬桶，增幅超乎市場預期，加上美國10月製造業採購經理人指數（PMI）數據下滑等因素影響，導致國際油價走跌，惟亞洲鄰近國家包括日、韓、港、星的零售價格仍較前周上揚。
台灣中油表示，本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B周均價下跌1.54美元，新台幣兌美元匯率貶值0.02美元，但因亞洲鄰近國家油價上漲，計算後價格已低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星，與上周零售價比較汽、柴油應各調漲0.3元及0.6元，換算95無鉛汽油每公升32元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出的2元，經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元，吸收後汽油實際價格每公升調降0.2元、柴油調漲0.1元。
台灣中油強調，本周依油價公式、維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整的0.5元由台灣中油吸收，累計今（2021）年至10月底止，台灣中油共吸收73.9億元。