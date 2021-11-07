逛超商挖出「童年機台」！男愣：沒注意過 網讚20年沒見
台灣街頭隨處可見便利商店，而超商內除了提供多樣的服務外，還有琳瑯滿目的商品供顧客挑選。對此，就有一名網友路過超商時發現一台機器，驚嘆表示「朋友說他根本沒注意過？」貼文一出，瞬間吸引許多人回憶。
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 12:04:06
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，好奇詢問「有人還會吃便利商店蒸包機裡的東西嗎？」他指出自己曾嚐過奶黃包和巧克力雙色捲，大讚口感皆十分不錯！但他文末透露，向友人提及該事後，對方卻回應「根本沒注意過」。
貼文一曝光，立馬引來眾人紛紛回憶，「記得約20年前還有賣馬來糕，20年來都沒看到了」、「學生時期常吃的雙色巧克力捲」、「吃過，我覺得便利商店的比較好吃」、「我家附近的商店常常賣光，包子一上架大家都搶很快全部空的」、「哇⋯大概十年沒吃了」。
甚至還有老饕分享，「超愛芝麻包，當飯後甜點剛好，可是我家附近都要搶，太晚去就沒了」、「雙起司花捲必買」、「好幾次去取貨，都會看看蒸包機有沒有正港叉燒包，那個真是好吃到不行」、「鮮筍包也好吃，不過我身邊真的在吃的人逐漸有變少⋯」、「包芋頭我也覺得不錯吃」。（編輯：陳雅雲）