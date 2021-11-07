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協和電廠改生質能發電？台電：難度高恐影響電源開發時程

▲協和電廠現址是民國60年初以填海造地方式所興建。（圖／台電提供）
▲協和電廠現址是民國60年初以填海造地方式所興建。（圖／台電提供）

記者顏真真/台北報導

2021-11-07 12:32:27

針對外界建議協和電廠可改用生質能發電，台電今（7）日表示目前國內生質燃油來源較少，仍須靠進口國外料源，燃料供應及成本必須重新評估。此外，協和電廠機組爐管、汽機及各輔助設備均已老舊，並非換了生質燃料就能繼續使用發電，現階段若要評估改用生質燃油，協和電廠更新改建時程須再延後，將影響未來供電穩定需求。

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台電進一步說明，過去生質燃料的生產有排擠糧食供應的問題。後續改以非糧食作為原料，但受限原料不足及處理成本與技術欠成熟的瓶頸。截至目前為止，國際間仍未有以生質燃料作為大型電廠的燃料，而外界提及韓國濟州島兩座燃重油電廠改用生質燃油，僅為4部各1萬瓩的機組。

雖然生質燃油屬綠能，但台電強調使用生質燃料作為發電，仍有懸浮微粒（PM）、氮氧化物（NOx）及揮發性有機化合物（VOC）的空污排放，同樣需設置空污防制設備降低其對空品的影響。

台電表示，協和電廠原有4部機組，裝置容量共200萬瓩，若滿載發電每年約需250萬噸燃料油，即使可以全部改燒生質燃料，由於國內生質燃油來源稀少，須靠進口國外料源，如何穩定供應這麼多的生質燃料將是關鍵課題，且需要改建各種設備，相關工程評估更為耗時耗力。故生質能或生質燃油也是未來發展方向，只是協和更新改建計劃經綜合評估目前仍需要以燃氣替代燃油。

台電指出，協和電廠機組廠齡大多逾40年，爐管、汽機及各輔助設備均已老舊，且發電效率低，並非換了生質燃料就能繼續運轉。目前協和電廠1、2號機已於108年除役，3、4號機將於113年除役，台電規畫更新改建2部高效率燃氣機組，有助於北部供電穩定與地方空污改善。

台電強調，落實環境保護及生態保育的決心與承諾絕不打折，協和電廠為北部重要電源，對於燃料供應必須新建天然氣接收站，台電公司會依據11月1日協和電廠更新改建計畫進行環評第3次初審會議決議，針對會議上委員所提問題及建議補充詳細資料，並廣納各界所提供的建議，依照經濟部指示審慎評估各種計畫可行性，持續說明爭取大眾支持。

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