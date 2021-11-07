劉在錫急跟李光洙借5000元 戶頭「超窮收入」數字曝光！
南韓綜藝大神劉在錫，在節目《玩什麼好呢？》最新集數中，向曹世鎬、李光洙借20萬韓元（約台幣5000元）遭拒，2人推託的理由十分爆笑，讓劉在錫無奈不已。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-07 13:46:04｜2021-11-07 13:51:38
《玩什麼好呢？》第113集中，劉在錫、鄭埻夏、Haha、李美珠、申奉仙等人接到指令，大家只要在「同一間百貨公司」消費20萬，就可以下班，大家各自前往的路途中，劉在錫一時興起打給曹世鎬，一開口就說：「我會馬上還你，給哥匯個20萬吧。」曹世鎬先以忘記網路銀行App密碼為由，再表示：「您要是在旁邊，我就能馬上給你現金了！不是說不借，只是要花點時間，你找別人會比較快。」
劉在錫遭曹世鎬拒絕後，再打給李光洙，他開頭就調侃退出綜藝圈的李光洙（6月退出《Running Man》），說他不主持跑去當「豆的推廣大使」，才搞清楚是越南交流宣傳大使。
2人話家常完，劉在錫切入正題，開口再借20萬，未料李光洙竟回：「我上個月，帳戶收入是零元，十年來第一次這樣。」劉在錫問：「所以是沒辦法借我20萬的意思嗎？」李光洙就說：「總之是零元。」氣炸劉在錫說：「你們這些傢伙真的不行，我真的是....真的太過分了。」但劉在錫只是開玩笑，沒借成功反倒鬆一口氣。