月賺400萬？劉雨柔家產「頂級水果」 驚人背景輾壓巨星
下周三即將迎來雙11購物節，藝人劉雨柔日前上節目《WTO姐妹會》聊到最愛買的東西，她竟意外讓顯赫的家世曝光，透露自己的爸爸是馬來西亞人，在該地有三分之二的貓山王榴槤屬於她家的，讓NONO忍不住直接向劉雨柔跪求她爸爸的聯絡方式。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-07 14:14:22
劉雨柔表示：「我爸是馬來西亞人，在馬來西亞市面上有三分之二的的貓山王榴槤是我家種的，所以我媽小時候就常說，如果我以後事業不成功，或是嫁不好，就回去馬來西亞當榴槤公主。」莎莎聽後驚呼：「馬來西亞的榴槤是最頂級的耶！妳趕快回家，妳幹嘛出來？」有生意頭腦的NONO則立刻接話：「等一下把妳爸line給我！」
劉雨柔透露馬來西亞人很愛買榴槤，自己卻很害怕：「小時候我們家每一天都會運來好幾卡車的榴槤，只要車開進庭院，家人就會將榴槤剖開用手抓來吃，導致家裡都是榴槤味，甚至連廁所都是，我只要看到車開回來，就會從後門逃跑，不想待在家、也沒有吃過。」
由於沒有公開是種植榴槤的家庭背景，因此劉雨柔曾被爸爸唸「不識貨」，劉雨柔就笑說：「我爸媽在台灣的朋友叫我們運一些榴槤過來，我都想說神經病，還要進口稅一大堆。」一旁的NONO忍不住打斷她：「妳才神經病，沒有生意頭腦！我朋友一個月只賣貓山王榴槤就可以賺400多萬台幣。」