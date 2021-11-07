日本石川縣推松葉蟹品牌　首拍500萬日圓創新高

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溫泉飯店大廚島田大輔拿著這隻天價松葉蟹說，真的非常重，從來沒有看過及拿過這樣的松葉蟹，手都抖個不停。
「北國新聞」報導，這隻被認定為石川縣編號第一號的「輝」，首度競標就以500萬日圓創歷史新高紀錄，當地人期盼藉此提高「加能蟹」的知名度。
這隻身價500萬日圓的「輝」，重量約1.88公斤、甲殼寬度約15.6公分，由石川縣金澤市一間旅館業者得標。
石川縣漁業協同組合（類似漁業合作社）為「輝」設置嚴格標準，並定位為縣產松葉蟹「加能蟹」的最高級品牌，必須符合重量逾1.5公斤、甲殼寬度逾14.5公分、不能缺腳、甲殼要夠硬且內部夠結實等條件。
以去年約25萬隻「加能蟹」的總捕獲量來估算，今年能稱得上「輝」的松葉蟹可能只有約100隻，占整體比率約0.04%。
鳥取縣政府2015年推出松葉蟹最高級品牌「五輝星」認證制度，比石川縣要早了6年。能被冠上「五輝星」品牌的松葉蟹，至少要滿足5項標準，包括甲殼至少達13.5公分；重量至少1.2公斤；蟹腳完整而且排列優美；顏色鮮豔，光澤佳；蟹肉緊實、豐滿。
「五輝星」數量很少，以2018年總捕獲量來看，符合標準的螃蟹只有101隻，僅占總捕獲量的0.02%。
「五輝星」在2015年首度拍賣就以70萬日圓高價結標，2016年標出單隻130萬日圓的最高價，到2018年單隻拍賣金額紀錄飆高到200萬日圓，2019年更以單隻500萬日圓創歷史新高紀錄。
不過，「五輝星」2020年受疫情影響需求低迷，結標價僅達2019年1/10，單隻50萬日圓。
時事通信社報導，鳥取市鳥取港今天上午舉行松葉蟹年度首次競標，今天捕撈到的松葉蟹中，共有9隻被認定為「五輝星」，其中一隻以90萬日圓的最高價結標。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1101107