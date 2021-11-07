又是手滑？祕戀張書豪2年　歐陽妮妮疑「滾男生床」露餡

張書豪和歐陽妮妮2018年合作偶像劇《腦波小姐》，因而傳出戀情，雖然雙方沒承認，卻數度被抓包一起出遊，還不小心「手滑」上傳同框照，曝光熱戀跡象，歐陽妮妮6月在微博中po出一張滾床照，擁抱兩隻可愛柴犬，其中一隻被認出就是張書豪的愛犬，拍照背景疑似在男方房間，能大方躺在張書豪的床上，好交情不言可喻。





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▲歐陽妮妮躺床上抱著兩隻柴犬，右邊狗狗疑似就是張書豪的愛犬。（圖／翻攝歐陽妮妮微博）

▲張書豪的愛犬前腳有獨特白色，以及背後的窗簾擺設，被認出和歐陽娜娜照片是同一房間。（圖／翻攝張書豪IG）

張書豪前年還曾po出疑似和歐陽娣娣的微信對話，對方祝他生日快樂，還向他催婚，要他快把姊姊娶回家，「等我交到男朋友，我們3個跟各自男朋友帶著媽媽出去玩」。張書豪回覆：「謝謝我的寶貝小妹，真的很開心愛上了姊姊，然後多了妳們。」歐陽妮妮去年也在IG曬出與張書豪在車內的親密合影，雖然每次都是po完秒刪，還是阻擋不了被粉絲截圖記錄。





這次歐陽妮妮在微博po出和柴犬的「滾床照」，房間內的窗簾、天花板裝潢，和張書豪的房間如出一轍，其中一隻柴犬，2隻前腳是白色毛，似乎就是張書豪的寵物，被推測是歐陽妮妮帶著狗到男方家約會，顯見兩人關係不一般。





至於妺妺歐陽娜娜則堪稱「最強發電機」，合作《潮流合伙人》又和另一成員范丞丞傳緋聞，爆出熱戀半年，男方還在手臂上紋了一隻蝴蝶，因蝴蝶的韓文發音是nabi，和歐陽娜娜的小名「娜比」一樣，引發粉絲熱議，有人憤而脫粉，大罵范丞丞「有本事就紋大提琴啊」，不過事後男方透過工作室發聲明，澄清是為拍戲留紀念，堅持單身人設。



