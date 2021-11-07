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中共六中全會　分析：確立習近平自然繼承人地位

▲中共六中全會將在8日登場，這次會議將通過中共歷史上第3個「歷史決議」，外媒分析，此舉有助中共總書記習近平在20大之前鞏固權力，並確立中共建黨以來的自然繼承人地位。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共六中全會將在8日登場，這次會議將通過中共歷史上第3個「歷史決議」，外媒分析，此舉有助中共總書記習近平在20大之前鞏固權力，並確立中共建黨以來的自然繼承人地位。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-07 17:01:00

（中央社記者吳柏緯上海7日電）中共六中全會將在8日登場，這次會議將通過中共歷史上第3個「歷史決議」，外媒分析，此舉有助中共總書記習近平在20大之前鞏固權力，並確立中共建黨以來的自然繼承人地位。

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中共19屆六中全會8日登場前夕，官媒人民日報、新華社接連刊登「新時代的關鍵選擇」系列報導、「習近平帶領百年大黨奮進新征程」特稿，不但回顧習近平「親自部署」的各項決策，也細數習近平擔任中共總書記9年以來中國取得的成就。為習近平宣傳、造勢的意味濃厚。

法新社報導，在這樣的背景之下，習近平在中共六中全會上將為他的長期執政定下基調。會中將會通過中共歷史上第3個「歷史決議」，同時象徵「習近平的權威是無可爭議的」。

報導指出，這次會議將為明年舉行的中共20大鋪路，日前據新華社報導，六中全會將審議「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」。報導稱，這是中共歷史上第3個歷史決議，有助於習近平在20大之前，鞏固權力。

一般預料，習近平將在二十大邁入第3任期，成為自毛澤東以來，中國最強大領導人的地位。

報導引述哈佛大學中國問題專家賽契（Anthony Saich）分析，這次的決議將與前兩次不同，不會象徵與過去切割，「相反的，它將表明習近平是建黨以來歷史進程的自然繼承人，有資格領導新時代」、「目的是鞏固習近平作為中共光輝歷史的自然繼承人。」

賽契提到，跟鄧小平時期的決議相比，這次決議可能象徵歷史的倒退，因為「它將減少對1949年到1976年，毛澤東時代的批評。」

中國政治學者吳強在報導中指出，通過這次的決議意味著 「習近平的權威是無可爭議的」，這次六中全會將鞏固中國回到「有控制的計畫經濟」道路，正如習近平正在推動，針對中國從科技到房地產等行業的監管。

美國外交關係協會中國研究專家明克勝（Carl Minzner）在報導中表示，六中全會的核心問題是「他（習近平）可能走多遠？」

他說，「決議的用詞和內容可能會對習近平的自我形象期許有一些暗示，是與毛澤東和鄧小平並列，還是僅僅與毛澤東平起平坐？」（編輯：沈朋達）1101107

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