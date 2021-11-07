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人生「只能喝一種奶茶」該選誰？眾狂指2間：員工也愛上

▲台灣不少手搖飲、餐廳都有販賣奶茶，就有女網友好奇詢問「哪家奶茶最好喝？」而引起老饕們分享心目中的NO.1。（示意圖／翻攝photoAC）
▲台灣不少手搖飲、餐廳都有販賣奶茶，就有女網友好奇詢問「哪家奶茶最好喝？」而引起老饕們分享心目中的NO.1。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-07 15:12:07

現代人相當喜愛喝飲料，不僅是街上的手搖店，還是各大超商、店面皆會販賣各種款式的飲品，讓民眾的選擇更加多樣。對此，就有一名女網友好奇詢問「哪家奶茶最好喝？」而引起老饕們分享心目中的NO.1。

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原PO於Dcard上以「哪家奶茶最好喝？」為題發文，表示自己正逢生理期，在身體不舒服的狀況下，剛好到肯德基用餐，「順便點了一杯熱奶茶喝，結果！！！我的貓咪呀！怎麼這麼好喝」。

但她坦言，速食店飲品的價位並不便宜，讓她好奇詢問「如果一生只能選一種奶茶喝，你們會選哪一家奶茶？不限定任何店家、手搖飲也可以，大賣場也可以。」她透露目前心中第一位便是肯德基，「真的太好喝了，但冰奶茶的話我覺得⋯目前還沒找到摯愛」。

▲女網友十分喜愛肯德基的奶茶。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友十分喜愛肯德基的奶茶。（圖／翻攝Dcard）
貼文一出，其中多數人紛紛留言支持原PO，「肯德基的奶茶真的好喝到不行」、「肯德基奶茶絕對是速食連鎖店中，最好喝的奶茶，而且一定要熱的」、「肯德基的熱奶茶真的意外的好喝，上次無聊點點看結果超驚喜的」、「肯德基員工路過～我也喜歡喝熱奶，不喜歡冰的！」、「肯德基紅茶奶茶是目前速食連鎖第一名」。

意外的是，留言中還有許多網友大推各式早餐店的奶茶，「早餐店的奶茶」、「我家附近的早餐店的奶茶」、「真的，早餐店奶茶一生愛」、「我喜歡某一家早餐店的奶茶，雖然是連鎖，但別家都沒他家好喝」、「有沒有人喜歡麥味登的奶茶！！我整個愛爆欸！！」

除了上述答案，其他人也分享不同品牌，直言「摩斯的紅茶+2顆奶球是我的首選，超級好喝！」、「我覺得85度C烏龍奶茶熱的無糖也很讚欸」、「路易莎的黑糖雪點奶茶無糖！！！太好喝了」、「星巴克伯爵奶茶，有淡淡薰衣草香，經期來喝這個超放鬆」、「麥香奶茶是真理」。（編輯：陳雅雲）

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