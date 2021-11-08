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RADWIMPS最新單曲上線　將進行12場巡迴演唱會

▲RADWIMPS發行最新單曲《MAKAFUKA》。（圖 / voque ting co., ltd）
▲RADWIMPS發行最新單曲《MAKAFUKA》。（圖 / voque ting co., ltd）

娛樂中心/綜合報導

2021-11-08 00:00:00

RADWIMPS新專輯「FOREVER DAZE」中的最新單曲《MAKAFUKA》（搭配手遊《Gran Saga》主題曲），從今天開始在各大音樂平台正式上架。新專輯「FOREVER DAZE」從今天開始可以加入音樂庫中，讓歌迷得以提前預約。此外，《MAKAFUKA》的MV也正式在官方YouTube頻道發布，歌迷可以透過MV感受RADWIMPS的音樂世界觀。

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為紀念最新單曲《MAKAFUKA》發行，特別展開SNS歌曲分享的活動。如果歌迷從Amazon Music、Apple Music、AWA、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Music等平台，以「#MAKAFUKA」分享到自己的IG限時動態或Twitter，並將分享的畫面截圖上傳並填寫活動專屬表後，將可獲得限定的「RADWIMPS『FOREVER DAZE』手機待機畫面」，以及可用在線上會議或電腦桌面的虛擬背景畫面。

▲RADWIMPS新專輯照。（圖 / voque ting co., ltd）
▲RADWIMPS新專輯照。（圖 / voque ting co., ltd）
RADWIMPS睽違三年左右發行的新專輯「FOREVER DAZE」，專輯名稱中帶有「永恆的閃光」之意，是一張盡情揮灑出無國界、無流派等實驗元素相互合作並充滿了音樂挑戰和希望的一張專輯。新專輯收錄了特別邀請Awich、iri、菅田將暉等知名藝人共同合作的歌曲，另外先前已經公開的「夏のせいNATUNOSEI」、「鋼の羽根 鋼鐵之羽」、「TWILIGHT」（漫畫《ONE PIECE》第100集，動畫第1000集紀念影像作品《WE ARE ONE》的主題曲）、「SUMMER DAZE 2021」、以及11月5日正式公開的最新單曲「MAKAFUKA」（手遊《Gran Saga》主題曲）等，專輯總計收錄14首歌。此外以完整的管弦樂團編制改編《猫じゃらしNekojarashi》而成的「犬じゃらしInujarashi」，電影《天氣之子》的主題曲「グランドエスケープGrand Escape」，也都化身為RADWIMPS原創版本，一併收錄新專輯中。

▲《天氣之子》海報（圖／車庫娛樂）
▲《天氣之子》電影主題曲也將收錄在RADWIMPS的新專輯中。（資料圖／車庫娛樂）

此外，RADWIMPS正式宣布將從今年年底到2022年1月在六城市（橫濱、福岡、千葉、神戶、名古屋、仙台）進行12場名為「FOREVER IN THE DAZE TOUR 2021-2022」的日本巡迴演唱會，由於是睽違多時的巡迴演出，消息一出，瞬間引發歌迷熱烈討論。（編輯：薛羽彤）

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