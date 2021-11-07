經濟放緩人民幣卻照升　外銀示警3變數恐削弱升勢

人民幣兌美元近來穩守在6.4關卡附近，即便中國大陸宏觀經濟活動放緩，仍無損於人民幣的強勢，外銀分析主要有3大因素，包括利差讓人民幣有吸引人、中國大陸通膨相對溫和，但這情況可能不如想像樂觀，投資者需留意中國大陸宏觀經活動放緩，當前推升人民幣因素，預計將在未來3至6個月減弱或是消退。
記者顏真真/台北報導
2021-11-07 14:59:37
瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider）認為，人民幣相對於美元還是偏強，主要是中國大陸的經常帳有利於人民幣，貿易順差占GDP的比率達到約2.1%。在中美利差走穩於150-220個基點（以實際利率計更大）的背景下，人民幣收益率的確也很吸引人。
除了這2個因素之外，中國大陸通貨膨脹相對於其他經濟體溫和，也使得人民幣在全球主要貨幣中脫穎而出，從而帶動人民幣在貿易加權基礎上走高，接近2015年高點。
不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能表示，瑞銀看多未來3至12個月美元兌人民幣的預測保持不變，建議美元投資者削減或對沖人民幣多倉，而歐元、瑞郎或日圓投資者，則建議維持人民幣多倉。
陳得能分析主要有3大原因，隨著中國出口增長可能會在明年放緩，中國大陸貿易平衡可能見頂，對人民幣的支持力度將降低。同時，人民幣與美元的實際利率差可能會收窄，對人民幣的激勵作用也將減弱，加上中美貨幣政策走向分歧，美聯準會將開始收緊貨幣政策，而中國大陸央行可能略為放鬆
雖然外匯市場還未完全留意到上述變化，或許市場還需要時間理解這些變化，但瑞銀發現可能在未來6個月中情況不如想像的樂觀，因此看多未來3-12個月美元兌人民幣的預測保持不變。