唐綺陽預測這4個月「壓迫感來襲」 呼籲做好最壞打算
星座專家、「國師」唐綺陽今（7）日透過臉書分享下周運勢，表示由於這次星群觸動開創星座，「金星在摩羯」，所以恐觸動「強大破壞力量」，明顯跟「上層、權貴、領導者」或「組織架構、大局」的保衛、鞏固、建設有關。唐綺陽強調這一回「管束力道、壓迫感、約束力」都特別強烈、顯著，提醒大家要做好最壞打算：「當怎樣就怎樣，還要立下契約，因為不可心軟、不接受通融，而且影響深遠，力道不可小看。」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-07 15:57:30
唐綺陽預測「金星在摩羯」會停留到明年3月6號：「這段期間，我們會很有壓力感、戒嚴感，緊箍咒一定有，潛規則也到處是。」呼籲大家未來的4個月，局勢敏感度、審度力和不踩線功力等都會激增，必須持續繃緊神經。
種種壓力看似將排山倒海而來，不過唐綺陽認為其實很多事失序已久，而這次金魔羯就像嚴格品管，不合規格的就繃緊神經，不容胡來，對長遠來說，也不算壞事。另外，金星也獎勵「合規格、有實力、肯努力」的人，並看見其努力的價值，給予獎勵，有實力的人紛紛出列，並身價提昇、受貴人青睞，升官運佳。
唐綺陽形容年底這2個月（11、12月），星象都不是「吃素的」，風聲鶴唳之感已來襲：「我們能做的，就是把眼前的事做好，好好生活，修煉好內在，穩定情緒，那麼就能活在清醒、清明中，該怎樣就怎樣，無所畏懼。」