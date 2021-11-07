不受陳昊森緋聞影響　歐弟前妻直播誇邱澤是重機高手

歐漢聲（歐弟）的前妻鄭雲燦被爆和小8歲的男星陳昊森上演姊弟戀，騎重機約會過程全都錄，前夫大方給予祝福，新歡經紀公司也不干涉私事，讓這段戀情不受阻礙，本身就是事業女強人的鄭雲燦，繼續在微博宣傳自家美妝店產品，月初直播也不經意透露騎重機時遇過邱澤，「他騎摩托車很厲害，是個高手，但他很低調」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭雲燦是事業女強人，不受緋聞影響，每天宣傳店裡商品不間斷。（圖／翻攝鄭雲燦微博）

鄭雲燦在淘寶開設美妝店，強調女人要精緻保養，噴香氛保持體香，是吸引異性的妙招，恰好提到電影《當男人戀愛時》，邱澤稱讚女主角腿長又香香的，讓她拚命附和，「女生身上的味道多重要，香香的就很好」，更自曝騎重機時都會做足防曬，保持皮膚白皙，還秀出噴霧神器，指騎馬時噴在帽子裡，香到可以一直不洗頭，被同事笑說很荒謬。





鄭雲燦直播帶貨時，逐步進行化妝教學，粉絲關心她素顏亮相時很美，只是雙頰略凹陷，是否打過瘦臉針，她急忙否認，透露從來沒胖過，是家族遺傳得好，也不想用填充物豐潤兩頰，炫耀說「瘦多好，我寧願臉頰凹陷，但我瘦」！平常追劇到深夜，零食、辣條、炸雞都吃，但就是吃不胖，現在又戴牙套，無法吃太多食物，「我從來沒有減肥過，真是人生一大遺憾」。





遇到懷孕網友擔心保養品影響哺乳，鄭雲燦大方分享當母親的感想，「第一次當媽媽都會比較緊張，但也是好事情，我第一次懷孕也是，第二胎就照喝可樂！」 平時還會幫女兒JOJO按摩肚子幫助新陳代謝。歐漢聲則在前妻傳出戀情後貼出帥照，一句「向前走」揮別離婚陰霾，獲得好友林志穎、坤達支持。



