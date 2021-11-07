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通發10萬日圓給兒童　日本在野黨質疑未排富

▲日本公明黨在選舉期間提出通發18歲以下兒童每人10萬日圓補助政見，將要求自民黨共同落實。（圖／翻攝自Pixabay）
▲日本公明黨在選舉期間提出通發18歲以下兒童每人10萬日圓補助政見，將要求自民黨共同落實。（圖／翻攝自Pixabay）

中央社

2021-11-07 18:34:08

（中央社東京7日綜合外電報導）日本公明黨在選舉期間提出通發18歲以下兒童每人10萬日圓補助政見，將要求自民黨共同落實。不過，由於未排富被批評「灑錢」，在野黨質疑救不了真正陷入經濟困境的家庭。

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跟自民黨聯合執政的公明黨，在10月舉行的眾議院大選時所提出的政見之一，就是給予0歲到18歲所有兒童每人10萬日圓（約新台幣2萬4500元）的補助金。執政兩黨將於8日展開幹事長間協商，日本政府希望能在11月19日決定經濟對策。

日本富士新聞網報導，在野的日本維新會副代表（黨副主席）吉村洋文與國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎，今天在電視節目上同對公明黨提出的10萬日圓現金補助方案提出質疑。

吉村說，不管家戶所得通發給每位18歲以下兒童10萬日圓，「這麼做的目的是什麼我不知道，但連我都可以拿到30萬日圓」。吉村育有3名未滿18歲兒女。

他說，要發放補助不是不行，但應該排富；比起通發給所有18歲以下兒童，更應該優先補助那些經濟陷入嚴峻困境的單親家庭等。

吉村認為，補助政策應該要很明確就是補助收入陷入嚴峻困境的人，「有關政策目的並沒有清楚說明」。

玉木也說，公明黨應該清楚說明政策目的，「雖然為了協助育兒家庭不排富較好，但目前如何協助因疫情陷入經濟困境的家庭更為重要」。

他說，這樣的方案救不了沒有小孩的貧困家庭及單身者；而為了要解決這個問題又得花時間提出其他制度，這些貧困家庭將無法度過這次過年。

公明黨這項競選政見著眼於「協助未來」，所以當初提出的受惠對象就是0歲到18歲的兒童，給予每人10萬日圓現金補助。

公明黨代表（黨主席）山口那津男談到補助理由時說，受到疫情長期影響，育兒家庭增加不少餐費與手機費等支出，負擔明顯變重。

不過，由於方案設計並未排富，被批評是「灑錢」。山口在10月助選時曾說，如果要排富，還得花時間去設計排富的所得標準，「這樣一來就會延誤發放時機」。

目前初估對象人數約2000萬人，需要約2兆日圓預算，公明黨主張使用現有財源不必發行新國債，認為這項政策並非灑錢。

富士新聞網日前進行街訪，育有兩兒的40多歲女性說，很高興可以拿到補助，明年度是小孩要念幼稚園的時候，也是要花很多錢的時候，真的很慶幸到時能有10萬日圓現金補助。

不過，另一名育有兩子的30多歲女性說，高興歸高興，但這是為了什麼而發放的補助，「我想可能會債留子孫，這樣做真的對嗎？」（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101107

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