獨／鄧佳華要當「變態太郎」拍成人片 不怕香草姊姊看到
網紅鄧佳華靠著「直播天王」連千毅快速竄紅，不過由於前陣子他頻頻向香草姊姊（宜軒）示愛，甚至上傳自己落淚、搧巴掌等影片，讓連千毅十分傻眼，怒批他根本就是「色龜」，怎料才剛罵完，連千毅今（7）日下午就宣布鄧佳華即將進軍AV界，正式出道。至於鄧佳華會不會害怕香草姊姊看到，他向《NOWnews今日新聞》透露自己非常期待，並不會擔心對方看到，也表示公司之後會安排他「事前演練」，但沒有要求他服用藥物來維持「雄風」，目前就是認真去配合公司。
記者侯家瑜/台北報導
2021-11-07 17:27:46｜2021-11-07 17:50:02
連千毅前陣子宣布鄧佳華準備加入黑面經紀公司，11月21日將出席演藝活動，放話要捧他成為「羅志祥接班人」，不過黑面日前就向《NOWnews今日新聞》表示，確實會帶鄧佳華參與活動、安排他上場跳舞，不過並沒有要邀請羅志祥。而今天連千毅下午召開記者會時又拋出震撼彈，透露鄧佳華的高流量引發日本AV界關注，不過合作前提是鄧佳華必須先在台灣AV界打開知名度。
好在連千毅人脈廣闊，他透露目前台灣已有多家AV業者想與鄧佳華合作，表示鄧佳華非常想當AV男優，而鄧佳華也替自己取了新藝名「變態太郎」，透露最想和三上悠亞一起拍片，看來鄧佳華是否會登上成人片，或是在國外發展成人產業，讓網友們都相當好奇。