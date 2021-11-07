六堆秋收祭豐收割稻閉幕式　共享客庄成果

由客委會客發中心主辦，並連結六堆 12 個鄉區的「 2021 六堆秋收祭」活動，於 11 月 7 日 ( 週日 ) 上午在六堆客家文化園區田園地景區舉行「共下來作客 - 豐收割禾 ( 稻 ) 」閉幕式， 300 多位來自各地的民眾一同在田園進行割稻，場面十分壯觀，本次採收的稻米會找單位合作與特別需要之社會福利團體、學校共同分享，把大家的愛傳遞到每個角落。

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▲參加的小朋友在田裡割稻後，在大人協助下在脫穀機將稻穗與稻稈分離。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.11.07）

今年閉幕式活動，客發中心特別運用六堆園區田園地景，以藍天及大武山為背景、田埂與稻穗為舞台，由客家委員會副主委鍾孔炤、客發中心主任何金樑、屏東縣政府客務處處長陳麗萍、高樹鄉長王樹圍及六堆各鄉區代表及立法委員莊瑞雄、廖婉汝等貴賓蒞臨體驗客家文化。

有 300 多位民眾一起捲袖下田割稻 ( 客家人稱謂：割禾 ) ，由祭儀老師帶領貴賓及民眾敬拜田頭伯公，表達對上天的感謝，主辦單位也用心規劃了一區有關農村稻米採收相關器具展示及實體操作，並且以多元族群的食材融入割禾飯，讓大家在辛勤勞動後享受六堆在地美味，在活動中大家「交工」、「交流」族群共作共好。

客發中心主任何金樑表示，六堆 12 鄉區、國內外單位合作推動網絡，深耕六堆客家文化，這次秋收祭安排「豐收割稻活動」，讓大家體會早期客家庄農忙時相互扶持的「交換」文化，並邀請大家享用「割稻飯」，希望參與者留下美好的體驗，並與六堆創造共同的集體記憶。

▲祭儀老師帶領貴賓及民眾敬拜田頭伯公，表達對上天的感謝，主辦單位用心規劃農村稻米採收相關器具展示及實體操作，大家「交工」、「交流」族群共作共好。 （圖／六堆客家文化園區提供, 2021.11.07）