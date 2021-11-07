獨／襲胸魔鄧佳華進軍AV界　米砂保護女優：不用爭議人物

擔任成人影片監製的知名YouTuber米砂（Misa），近日仿效韓劇《魷魚遊戲》拍攝的AV版《鮑魚遊戲》，引起一陣觀賞熱潮，點閱率突破3萬人，還有不肖團隊打著她名號招募演員加入，讓她非常生氣。米砂透露，其實拍攝AV並非大家想像中那麼美好，過程非常辛苦。聽聞鄧佳華有意進軍AV界，因對方曾在拍片時對網紅星諠襲胸，她接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，為避免模糊焦點，造成女優不愉快，不會為衝高流量而採用爭議人物。





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▲米砂砸百萬拍攝AV版《魷魚遊戲》，拍攝過程非常辛苦，不是外界想得如此輕鬆。（圖／翻攝米砂IG）

▲AV版《魷魚遊戲》裡的男優們都戴上面具、著全套制服真槍實彈演出。（圖／翻攝米砂IG）

米砂表示，這次拍攝《鮑魚遊戲》的幾位男優們，避免演員背景混雜，是採推薦方式，先找到一位有口碑的男演員，再透過其人脈找尋體力佳、可信賴的同行加入，保持影片品質，當天酬勞約為1〜1.5萬元左右，男女優純粹是工作關係，拍完片並不會私聯或交往。





她以前曾透過海選方式，試用無經驗的志願者，面試約50多人，僅挑出1、2人能真槍實彈上陣，米砂認為，當男優除了熱忱、體力條件，最重要的是心態問題，要把拍片當成一項正式工作，而非想來對女性伸鹹豬手，「那種心態的人，用過一次就不會有瓜葛了」。





外界對成人影片難免有異樣眼光，米砂強調想努力改善這個環境，當天參與拍攝《鮑魚遊戲》的臨演們，都是她信任的同學、好友們，拍攝時間超過20小時，非常辛苦，基本時薪都比照《勞基法》規定，當天每人酬勞逾5,000元，「我們不會把臨演當廉價勞工，不想給外界留下負面印象」。因為《魷魚遊戲》的拔河、玻璃橋遊戲危險性太高，目前翻拍計畫暫緩，會等第二季《魷魚遊戲》推出後，再考慮拍新影片，盼粉絲耐心等候。





▲米砂舉辦《鮑魚遊戲》試映會，反應非常轟動。（圖／翻攝米砂IG）

▲米砂澄清網路上的招募演員，並不是她的團隊，請粉絲不要被詐騙。（圖 / 米砂IG）

針對有人仿效她拍片，打著《鮑魚遊戲》名號招募演員，被媒體形容是「爽看現場賺6,000」，米砂認為是一句不負責任又很刻板印象的話，而且「就算要蹭熱度，現在加入太晚了」。她親自私訊對方想問清楚，沒想到反被封鎖，在IG呼籲粉絲不要誤入陷阱，小心被對方詐騙金錢 ，「如果你想要跟我們一起工作，是有機會的，請留意官方消息，不要被假消息誤導了」。



