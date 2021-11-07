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雲林男嬰疑受虐案！23歲無照保母否認犯行　遭檢方聲押

▲雲林11月大男嬰疑遭虐，23歲無照谷姓保母被檢方聲押。（圖／民眾提供）
▲雲林11月大男嬰疑遭虐，23歲無照谷姓保母被檢方聲押。（圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-07 20:58:49

雲林傳出男嬰疑受虐案，本月6日，看護男嬰的23歲無照谷姓保母，去電通知男嬰父母，指男嬰因不慎2次從高處落下，被送往醫院救治，而院方指出，男嬰有嚴重顱內出血，開刀後仍在加護病房觀察，父母懷疑孩子遭谷女虐待，​​​​​​​憤而報警處理，7日晚間雲林地檢署複訊後，認為谷女犯嫌重大，且有滅證之虞，因此向法院聲請羈押。

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據檢警調查，去年7月間，男嬰的楊姓父母因要去台南工作，因此將11月大的男嬰，交給雲林斗南的谷姓保母照顧，不料6日晚間，男嬰父親接到保母谷女電話，指男嬰出現嘔吐等症狀，已被送往當地醫院急診，之後因狀況嚴重，又被轉往台大醫院斗六分院救治。

▲雲林11月大男嬰疑遭虐，23歲無照谷姓保母被檢方聲押。（圖／民眾提供）
▲雲林11月大男嬰疑遭虐，23歲無照谷姓保母被檢方聲押。（圖／民眾提供）
據谷女供稱，是男嬰自己爬到高處摔下，之後她將其放置較矮處，不料男嬰又再度摔落，才導致頭部受傷。不過院方診卻斷指出，男嬰頭部有約12公分的淤青，有嚴重顱內出血，昏迷指數只剩3，且雙眼視網膜虹膜也出現血塊，研判是遭外力導致，男嬰父母懷疑孩子受虐，立即報警、希望檢警釐清真相。

事件發生後，雲林地檢署、縣府立即啟動「婦幼保護平台」介入調查，並由檢方指揮斗南分局偵辦，進而發現谷姓保母並無合法執照，因此先將她拘提到案，依涉及傷害、兒少法等罪嫌，移送雲林地檢署複訊，檢方認為谷女犯嫌重大，且否認犯行，有滅證之虞，因此向法院聲請羈押。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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