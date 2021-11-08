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蘇丹反軍事政變抗議　遭安全部隊發射催淚瓦斯

▲蘇丹安全部隊今天對一個反政變集會發射催淚瓦斯，這個反政變集會由一個教師團體發起，今起展開為期兩天的公民不服從運動，抗議軍方10月政變推翻政府。（圖／美聯社／達志影像）
▲蘇丹安全部隊今天對一個反政變集會發射催淚瓦斯，這個反政變集會由一個教師團體發起，今起展開為期兩天的公民不服從運動，抗議軍方10月政變推翻政府。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-08 08:16:00

（中央社喀土穆7日綜合外電報導）蘇丹安全部隊今天對一個反政變集會發射催淚瓦斯，這個反政變集會由一個教師團體發起，今起展開為期兩天的公民不服從運動，抗議軍方10月政變推翻政府。

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數十名參與反對將軍柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）發起政變、接管政權的教師，帶著上頭寫著「對軍事統治說不」的標語，在首都喀土穆教育部大樓外的集會上，呼籲轉為「全文人統治」。

根據獨立的「蘇丹醫師中央委員會」（Central Committee of Sudan Doctors ），自10月25日政變以來，蘇丹各地發動全國性反政變抗議，包括10月30日的數萬人抗議示威，遭到當局血腥鎮壓，至少造成14名示威者死亡，約300人受傷。

一名參與集會的地理教師說：「我們在教育部外頭安靜站著，抗議柏罕（Burhan）的決定。」

「警方隨後來到，對我們發射催瓦瓦斯，儘管我們只是站在街上，手持標語。」

法新社報導，這起抗議集會目前未傳出任何死傷，但蘇丹教育者工會表示，多名教師被捕。

路透社報導，蘇丹民主團體發起為期兩天的公民不服從運動和罷工活動，在當局持續對網路連線和電話通訊進行干擾下，參與人數似乎有限。

當地的「反抗委員會」，以及在2019年4月帶頭示威抗議，推翻時任總統巴席爾（Omar al-Bashir）的蘇丹專業人員協會（Sudanese Professionals Association），正一起籌畫抗議行動，以扭轉軍事統治。

法新社報導，一個教師聯盟表示，安全部隊在教育部大樓外對一個反對政變的靜坐活動，發射催淚瓦斯，驅散人群。其中有5人被捕。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101107

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