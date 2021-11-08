COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新世紀黃蜂晉級冠軍賽　王牌蔡珈蓁連2場完投

▲新世紀黃蜂蔡珈蓁。（圖／壘協提供）
▲新世紀黃蜂蔡珈蓁。（圖／壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-11-08 00:00:27

2021企業女子壘球聯賽今（7）日（日）於台北青年公園棒球場進行季後挑戰賽，由新世紀黃蜂與新北凱撒勇士進行5戰3勝決戰，不過原本2勝聽牌的新北凱撒今日連續吞下2敗，反倒把晉級資格拱手讓人，這也代表新世紀黃蜂與福添福嘉南鷹將連續2年上演冠軍賽戲碼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021企業女子壘球聯賽今天上演季後挑戰賽第四、五場，新世紀黃蜂再度推出王牌蔡珈蓁，他先是在上午賽事以2:0幫助球隊完封凱撒勇士，最後一場比賽，他更是用了90球幫助黃蜂以9:2擊敗新北凱撒，一人單日用了184球，順利燃燒「小宇宙」，晉級冠軍賽。

這系列賽戰況有如雲霄飛車一般，新世紀黃蜂先在前2戰被翁子晴封鎖，不過第三戰開始風雲變色，最大關鍵就是王牌蔡珈蓁的投球，連續3場完投，讓她成為球隊逆轉最大功臣。

關鍵第四戰，輸了黃蜂就要被淘汰，蔡珈蓁頂住壓力，硬是以2:0完封對手，僅被新北凱撒全隊敲出3安打，共用94球完成任務。

林鳳珍改打一棒後越來越穩定，分別在3局敲出中外野安打先馳得點，5局更是敲出右外野安打，送回池亦庭，幫助黃蜂以2:0先在系列賽扳平為2:2。

關鍵第五戰，蔡珈蓁又要遇到新北凱撒王牌翁子晴，結果兩人也都分別使出渾身解數，蔡珈蓁完投7局，僅被敲出4安打，2保送失2分，跟捕手陳詩婷的完美搭配，也讓球隊挺進冠軍賽。

黃蜂打線在第五場更為兇猛，全隊11支安打，在4局順利超前後，5局單局攻下4分奠定勝基，最終以7分差贏球。

黃蜂3局上由呂雪梅獲得保送，潘竹瑜也敲安，池亦庭短打護送上得點圈，林宜穎一棒敲出游擊防區內野安打，也幫助球隊先馳得點。

不過新北凱撒打線在3局下發威，靠著蘇奕璇、陳家宜的連續安打串聯下反倒以2:1超前比數。

女黃蜂發威非同小可，4局上潘竹瑜敲安上壘後，池亦庭敲出右外野三壘安打追平比數，新世紀黃蜂利用石婕珮強迫取分拿下超前分。

5局下又大爆發，中心打線沈嘉玟、陳詩婷連續安打又攻下2分，潘竹瑜敲出內野滾地球形成野手選擇又下一城，池亦庭左外野巧打，再度貢獻打點，單局黃蜂隊就拿下4分奠定勝基。

7局下黃蜂攻勢再起，潘竹瑜再度敲出左外野深遠二壘安打，一棒送回2分，蔡珈蓁度過失分危機後，4局後未再失分，也拿下單日2連勝。

企業女壘聯賽將於11月20日起於高雄鳳新壘球場舉行總冠軍賽，由福添福嘉南鷹出戰新世紀黃蜂，採七戰四勝制，歡迎球迷朋友們踴躍進場為女壘球員加油！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀