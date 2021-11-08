新世紀黃蜂晉級冠軍賽　王牌蔡珈蓁連2場完投

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這系列賽戰況有如雲霄飛車一般，新世紀黃蜂先在前2戰被翁子晴封鎖，不過第三戰開始風雲變色，最大關鍵就是王牌蔡珈蓁的投球，連續3場完投，讓她成為球隊逆轉最大功臣。
關鍵第四戰，輸了黃蜂就要被淘汰，蔡珈蓁頂住壓力，硬是以2:0完封對手，僅被新北凱撒全隊敲出3安打，共用94球完成任務。
林鳳珍改打一棒後越來越穩定，分別在3局敲出中外野安打先馳得點，5局更是敲出右外野安打，送回池亦庭，幫助黃蜂以2:0先在系列賽扳平為2:2。
關鍵第五戰，蔡珈蓁又要遇到新北凱撒王牌翁子晴，結果兩人也都分別使出渾身解數，蔡珈蓁完投7局，僅被敲出4安打，2保送失2分，跟捕手陳詩婷的完美搭配，也讓球隊挺進冠軍賽。
黃蜂打線在第五場更為兇猛，全隊11支安打，在4局順利超前後，5局單局攻下4分奠定勝基，最終以7分差贏球。
黃蜂3局上由呂雪梅獲得保送，潘竹瑜也敲安，池亦庭短打護送上得點圈，林宜穎一棒敲出游擊防區內野安打，也幫助球隊先馳得點。
不過新北凱撒打線在3局下發威，靠著蘇奕璇、陳家宜的連續安打串聯下反倒以2:1超前比數。
女黃蜂發威非同小可，4局上潘竹瑜敲安上壘後，池亦庭敲出右外野三壘安打追平比數，新世紀黃蜂利用石婕珮強迫取分拿下超前分。
5局下又大爆發，中心打線沈嘉玟、陳詩婷連續安打又攻下2分，潘竹瑜敲出內野滾地球形成野手選擇又下一城，池亦庭左外野巧打，再度貢獻打點，單局黃蜂隊就拿下4分奠定勝基。
7局下黃蜂攻勢再起，潘竹瑜再度敲出左外野深遠二壘安打，一棒送回2分，蔡珈蓁度過失分危機後，4局後未再失分，也拿下單日2連勝。
企業女壘聯賽將於11月20日起於高雄鳳新壘球場舉行總冠軍賽，由福添福嘉南鷹出戰新世紀黃蜂，採七戰四勝制，歡迎球迷朋友們踴躍進場為女壘球員加油！