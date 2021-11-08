商標爭奪戰開打？Meta公司控臉書竊名　將提法律訴訟

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Nate Skulic稱，在過去三個月，臉書的律師不斷與他們公司接觸，希望能購買其名稱，「我們以多種理由拒絕了他們的提議」，稱臉書提出了一個「低報價，無法支付」改名費用。目前Meta Company已經決定對臉書提起必要的法律訴訟。
而另外一家名叫Meta PC的公司，也早就以「Meta」一詞申請商標權，主要業務是銷售桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦等業務。根據Meta PC創辦人說法，公司已經營運一年多，但直到今年8月23日才為「Meta」申請商標，雖然已經提交申請，但仍未通過。
Meta PC創辦人搞笑表示，如果臉書願意付2000萬美元（約台幣5.5兆元），那他們願意退出商標競爭。甚至還將臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的照片加入自家公司的商標和產品，藉此當成提升公司名氣的方法。
面臨對用戶數據隱私的審查等問題，祖克柏於10月底宣布將公司改名為「Meta」，企圖進行品牌重塑、淡化危機，這是臉書成例17年以來第一次，也是為了轉移一連串糟糕的公關醜聞所作的舉動。目前只要在瀏覽器的網址欄位中輸入www.meta.com，就會被重新導向到網站about.facebook.com/meta，也就是臉書改名為Ｍeta之後的官方網站。