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李廣祚表示，「心臟酵素」是多種不同物質的統稱，包含LDH（乳酸脫氫酶）、CK（肌酸激酶）等，存在於心臟肌肉細胞裡，不過卻也發現，這些物質也存在於其他部位的肌肉細胞裡，因此當患者從事劇烈運動，會影響準確性，不過隨著時代演進，目前發現Troponin-I（心肌旋轉蛋白），只分佈在心肌，當心臟受損時才會釋出，且不受其他肌肉疾病影響。
如果檢測出Troponin-I數值異常升高，代表心臟肌肉受到刺激、傷害，例如心肌梗塞、車禍撞擊到胸口，引起心臟撞擊，或是心跳快速心律不整、休克。李廣祚強調，原則上純粹的心包膜炎，並不會引發心臟酵素數值升高。心包膜指的是心臟外圍包覆的一層膜，讓心臟跳動時不會和其他器官摩擦，好比一個塑膠袋裝了水，再將心臟放進袋子，塑膠袋就是所謂的「心包膜」。
李廣祚說明，單純只有心包膜發炎，並不會影響心臟酵素，因此一旦數值升高又合併有心包膜炎的症狀，應稱之為「心肌心包膜炎」，換句話說，若沒有心包膜炎的表現，純粹就是「心肌炎」。
胸悶、喘不過氣、持續5-10分鐘儘速就醫
李廣祚表示，近期門診出現不少接種第二劑莫德納疫苗的民眾，除了高燒不退，更出現胸悶、心臟抽痛等副作用。李廣祚強調，胸口的不舒服，不代表心臟的不舒服，其實有非常大比例的胸痛、胸悶，都跟心臟是沒有絕對相關性的。心臟的痛覺是遲鈍的，當心臟出現異常，會感到悶悶的，因此如果患者表示「刺痛」，或者可以用手指頭明確指出「痛點」，以及舉手、轉身、彎腰時會引發的疼痛，其實和心臟的關聯性很小。
民眾在家如何自我檢測，心臟是否真的出問題呢？李廣祚提出三大自我檢測方法，萬一出現以下症狀應就醫：
一：會感到「胸悶」，而不是疼痛。
二：持續時間大概5-10分鐘。
三：如果心臟出現大問題，幾乎都會合併「喘不過氣」的徵狀。例如爬樓梯、小跑步時，會覺得非常不舒服。反之，胸口不舒服時，走路、運動會改善，就不需要太擔心。
就醫急診時，醫院會替患者進行血壓、心跳、體溫檢測，以及心電圖、胸部X光。而心包膜炎在心電圖上會出現變動異常，至於心臟是否損傷或心肌炎，則必須透過抽血驗心臟酵素，才能確診，民眾若有疑似症狀，請儘速就醫，以免耽誤病情，錯失黃金治療時機。
資料來源：健康醫療網 接種疫苗有這3種症狀 恐是心肌心包膜炎 趕快就醫
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