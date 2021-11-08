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軍公教被總統吃豆腐？朱立倫搬數據：扣掉通膨完全沒加薪

▲朱立倫搬出經濟數據質疑蔡政府吃軍公教豆腐，實質上軍公教根本沒加薪，蔡政府卻喊「25年最高漲幅」。（圖／國民黨文傳會提供）
▲朱立倫搬出經濟數據質疑蔡政府吃軍公教豆腐，實質上軍公教根本沒加薪，蔡政府卻喊「25年最高漲幅」。（圖／國民黨文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-08 09:24:33

針對蔡政府宣佈明年軍公教加薪4%，宣稱是25年以來最高漲幅，但國民黨主席朱立倫打臉指出，這25年以來，軍公教待遇年平均漲幅只有0.8%，比年平均物價漲幅1%還低，所謂軍公教人員待遇調漲，不僅全數被通膨脹吃掉，甚至還「倒退嚕」。

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朱立倫搬出蔡政府執政的2016至2022年間的相關數據，包括平均經濟成長率：3.4%；基本工資漲幅：3.4%；平均物價漲幅：1.1%；軍公教待遇漲幅：1.0%。

對此，朱立倫表示，蔡政府執政以來，基本工資年年調整，軍公教人員待遇只調整2次。軍公教的漲幅不到基本工資漲幅3.4%的1／3，也比平均薪資漲幅還少，如果扣掉通膨則完全沒有漲，甚至還要倒貼。

朱直言，蔡政府長期欺負軍公教，年金出問題就要軍公教「共體時艱」，景氣差的時候要軍公教「共苦」，但是景氣好軍公教卻無法「同甘」的待遇，實在太不公平。按照今年總體經濟狀況，軍公教人員調薪本就理所應當，但是調整的幅度仍然比不上物價上漲的速度。

朱立倫強調，蔡政府「實質欺負軍公教，口頭仍要占便宜」，讓在野黨看不下去，同樣是人民，同樣要過生活，至少調薪的比率要超過通貨膨脹率。

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