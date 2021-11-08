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香腸配蒜頭是最頂組合？改配「這1物」更爽　老饕讚內行

▲香腸配蒜頭是最頂組合？老饕改配「這1物」後，稱口感更爽！（示意圖／pexels ）
▲香腸配蒜頭是最頂組合？老饕改配「這1物」後，稱口感更爽！（示意圖／pexels ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-08 09:47:10

台灣風景區最常見的平民美食就是烤香腸，濃郁的肉汁搭上表層獨特的碳香，總讓老饕們口水直流，恨不得吃上好幾根。而吃香腸時搭配蒜頭可說是台人默契，可有些人卻對蒜頭辛味很感冒，就有網友發文質疑了這個組合，沒想到網友分享「更頂配法」，稱改配這物吃起來更爽。

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原PO於PTT上以「香腸配蒜頭真的很好吃嗎?」為題發文，說明自身從小吃香腸都單吃，因為害怕蒜頭辛辣的味道，等長大能接受此味道後，便嘗試了香腸配蒜頭的組合，但發覺「好像沒有很好吃欸....」。

▲原PO認為香腸配蒜頭並沒有想像中的好吃。（圖／截自PTT）
▲原PO認為香腸配蒜頭並沒有想像中的好吃。（圖／截自PTT） 
眾網友不敢置信，紛紛跳出來讚揚這個組合「吃肉不吃蒜 味道少一半」、「絕配好嘛 蒜頭是長大才會愛吃的食物」、「配蒜頭才能把香腸甜味整個帶出來」、「蒜頭解膩,可以挑又油又香的香腸」、「長大後才懂這樣才真正好吃」、「除了好吃，蒜頭的硫化物可以降低香腸的亞硝酸鹽毒性唷」。

不過有一派網友則認為香腸搭配蒜苗更好吃，「要配蒜苗」、「蒜頭也是不錯 但個人偏好蒜苗一點」，蒜苗為大蒜還未結成蒜頭的過渡期，其味道較溫和，讓害怕辛辣味的老饕們能夠放心搭配，更讚道「蒜苗比較好 蒜頭不小心吃到很辣的會哭」。（編輯：李惠婷） 

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