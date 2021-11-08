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元宇宙引熱潮！黃天牧鬆口：可能放寬證券化代幣發行法規

▲「元宇宙」概念儼然成為近日科技界的熱門議題。（示意圖／取自Unsplash）
▲「元宇宙」概念儼然成為近日科技界的熱門議題。（示意圖／取自Unsplash）

記者顏真真/台北報導

2021-11-08 10:26:40

「元宇宙」題材發燒，前行政院長陳冲認為在全球都在討論元宇宙，包涵元宇宙中的重要元素虛擬通貨，台灣政府只管防制洗錢，沒有任何前瞻性管理，已慢了不只一拍。對此，金管會主委黃天牧今（8）日在立法院財委會表示，金管會推出證券型代幣（STO）相關法規已兩年，至今仍無人申請，證期局目前正在檢討，有可能進一步放寬。

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STO即依法申請發行的證券型代幣，金管會於2019年時規定，若募資規模在3千萬元以上，即必須申請為STO，納入證交法管理，商品具有投資性及流動性，視為有價證券，而且投資者必須是專業投資人，對單一STO投資上限30萬元等，但由於規定相對嚴格，從2019年至今，無人提出申請。

前行政院長陳沖就指出，元宇宙熱翻天，各概念股顧盼自雄，虛擬世界與現實世界有可能產生連結，元宇宙想像空間也因而大為增加，但台灣對虛擬通貨（也就是加密貨幣Cryptocurrency）尚未賦予正式的法律地位，業務主管機關也不清楚，只限於洗錢防制方面（消極面），至於積極的輔導，則未著墨，而這一切卻已經是慢了不只一拍。

對此，黃天牧今日回應表示「我們謝謝陳院長的指教，但他也提到STO制度推出已滿兩年，證期局正在檢討，看有無需要活化，有可能放寬，但還在檢討中。

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